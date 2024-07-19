Что Беларусь может противопоставить польской группировке? Рассказал Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Это метод введения такого ограниченного конфликта. Вот если речь о трех этих направлениях, то да, по украинскому опыту можно проводить вот такую масштабную контртеррористическую операцию, назовем ее так. Что мы можем противопоставить польской группировке? Только ядерное оружие, потому что там будет второй эшелон, будут американцы, которые через порты будут высаживаться. Вот тут надо бить по большой мишени, по которой сложно промазать. Например, какой-то крупный город типа столицы. И вот когда они это понимают, они немножко себя ведут по-другому. То есть они уже тогда ищут методы не прямые для конфликта, а вот какие-то скрытые. Кибербезопасность, диверсионная деятельность, работа чужими руками, прокси-войны. Вот они за счет ядерного оружия снова скатываются в ту плоскость, которую мы можем предотвратить ограниченными методами. Поэтому вот два компонента: с одной стороны ядерное оружие, об этом речь была. «Вот вы должны выполнять то, что мы приняли в нашей новой доктрине», – это про ядерное оружие. С другой стороны, новые формы и методы, которые связаны с опытом СВО. Кто нам в этом может помочь? В том числе и ЧВК «Вагнер», например, который в Беларуси, вы знаете, размещен, который нам подсказывали определенные нюансы. Поэтому сегодня все у нас есть, надо только еще это произвести, людей обучить и иметь какой-то кадровый резерв на случай такого развертывания.

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