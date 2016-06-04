Экзамены и ЦТ: как выпускникам и их родителям пережить эту пору?

1 июня – праздник для детей еще и в связи с началом каникул. Облегченно вздохнув, школьники собирают чемоданы в оздоровительный лагерь, предвкушают поездку к бабушке или в иные отпускные края. Это я говорю о тех, кому экзамены сдавать не надо. Зарабатывать путевку в большую жизнь дело непростое, убедилась Александра Кулакова.

Вот тот самый звук, который разделил жизнь десятков тысяч детей на период «до» и «после»: прощание с весной, со школой, с детством и шаг во взрослую жизнь.

Выпускник школы:

Захлестывают эмоции. Некоторые даже плакали, я сама видела! У самой слезы тоже на глаза накатывали, когда говорили учителя. Потому что мы их очень сильно любим, они очень многое нам дали. И благодаря им мы имеем шанс на хорошее, счастливое будущее, потому что за то, как учат они, мы должны быть им очень благодарны.

Каникулы начались, но детей на игровых площадках не видно. Настала пора сдачи выпускных экзаменов, и июнь пройдет под знаком старта вступительной кампании. Прежде чем окончательно приобрести статус «абитуриент», а потом «студент», придется пройти долгий марафон испытаний – на знания, крепость нервов, терпение – детям, учителям и их родителям.

Галина Петриковец, преподаватель английского языка, мама выпускников 9 и 11 классов:

Это наш график. Двое детей – тяжело все запомнить, а у нас получается так, что один день – экзамен у 11 класса, другой день – у 9 класса. По графику у нас нет такого, чтобы сдавали одновременно.

Мама двух выпускников показывает семейный график на июнь – одни сплошные экзамены за курс базовой школы. Дочь заканчивает 9-ый класс, а сын – 11-ый. Пустые клетки в таблице не означают, что в этот день дети и родители ничего не делают – это моральная и физическая пауза, как у спортсменов.

Галина преподает английский, поэтому этот предмет с детьми готовит лично. В свое время сама закончила школу с отличием, а педуниверситет с красным дипломом, поэтому к экзаменам своих детей подходит ответственно.

Галина Петриковец, преподаватель английского языка, мама выпускников 9 и 11 классов:

Мы не можем относиться к этому попустительски, потому что родительская ответственность присутствует. Поэтому стараемся поддержать их, не нагнетать, не усугублять.

Дима хочет стать программистом и поступить в БГУИР. Личного времени в день – 2-3 часа, остальное – подготовка к экзаменам, их сдача, ожидание оценок, консультации, снова экзамены.

Дмитрий Петриковец, выпускник 11 класса гимназии № 50 г. Минска:

Сейчас самое главное – получить хорошие оценки, сдать хорошо ЦТ и поступить. Ведь это задел на будущее и твоя карьера, твоя будущая работа. В зависимости от того, куда ты поступишь, твоя зарплата. И учиться, и работать - все зависит сейчас от этого момента.

Пока дети и их родители ждут экзаменов дома и в школе, в телевизионной студии представители Минобразования волнуются по поводу другого испытания – прямого эфира.

Эти дамы отказываются от интервью не потому что у них звездная болезнь, хотя в утренние часы у них наверняка самые высокие рейтинги. Они работают в условиях особой секретности. Представители Минобразования за закрытыми дверями под прицелом телекамер в прямом эфире открывают конверты и официально объявляют задание школьникам.

Кроме телеэфира задания дублируются по радио, а также на сайте Минобразования. В будущем планируют оставить только Интернет.

В социальных сетях разлетелось сообщение о том, как выпускница просит телеведущего поделиться вариантом экзамена по математике. В комментариях пользователи оценили находчивость девушки и рекомендовали ей пойти учиться на агента по продажам.

На улице ее не узнают, автографов не берут. Но имя и лицо Анжелы Ричардовны знакомо всем выпускникам, которые сдавали русский язык. Каждый день у нее и ее коллег эфиры, последние пройдут 8 и 9 июня. Длятся они несколько минут, но работы школьникам хватает после этих программ на несколько часов.

Выпускники школы:

Я очень долго готовился. Надеюсь, что все будет хорошо.

Я валерьянку не пил. А чего дрожать? Перед праздником же не волнуются!

Мы все очень хорошо проработали. Все будет хорошо у всех, я думаю.

Если в 11 классе сдают 4 экзамена (письменно математику и язык, устно английский язык и историю Беларуси), то в 9 классе пишут диктант по белорусскому и русскому, и контрольную работу по математике.

Татьяна Петриковец, ученица 9 класса гимназии № 50 г. Минска:

Некоторые, например, вчера не нервничали, сидели: «Что такое? Подумаешь, экзамен!» А сегодня пришли: «Я волнуюсь немного!»

Федор Мирон, ученик 9 класса гимназии № 50 г. Минска:

Этот период в моей жизни очень интересный, потому что сильно волнуюсь перед экзаменами, и, соответственно, из-за этого много готовился. И большинство в моем классе долго готовились, но экзамен оказался проще, чем мы ожидали.

Как помочь детям спокойно пережить период экзаменов нон-стоп? Лилия Ахремчик, психолог и мама выпускницы 11 класса, говорит о том, что она не лучший советчик в таких делах.

Лилия Ахремчик, мама выпускницы 11 класса, психолог:

Вы видите, как она занимается? Сидит в компьютерную игру играет. И все ее занятия. Потому что уже все сделано. А зачем хвататься сейчас и давать какую-то дополнительную напряженность – что-то успеть, дочитать? Мне кажется, если хорошо работала до сих пор, то сейчас самое правильное – дать возможность мозгу успокоиться, сосредоточиться, собраться и отдохнуть.

Мол, как наседка с ребенком не сижу – даю чаду полную свободу. Дочь Эля – самостоятельный человек и сама решает, как ей готовиться к экзаменам. За последние два года работа сделана. Мама спокойна и того же советует всем родителям выпускников.

Лилия Ахремчик, мама выпускницы 11 класса, психолог:

Эля подходила ко мне несколько раз за этот год и спрашивала: буду ли я ее любить, если она провалит экзамены или она не получит золотую медаль, или она не поступит, или еще что-то в таком духе. На самом деле, я сама так считаю: нет, по большому счету, ничего страшного, неисправимого, даже если ребенок что-то завалит. Жизнь длинна, многогранна, вариантов для поступления потом может быть масса.

10 и 11 июня в белорусских школах отгремят выпускные. На отдых останется один день – воскресенье. С понедельника снова в бой! 22 тысячи молодых человек придут на первое централизованное тестирование – по белорусскому языку. Во вторник – самая массовая сдача – русский язык и 78 тысяч абитуриентов. Июнь станет, пожалуй, самым активным месяцем школьного года. Именно он откроет счет всем баллам в аттестатах, сертификатах ЦТ, а значит тем, кто будет обладать студенческим билетом – 2016.