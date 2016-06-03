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Диалог поколений: первая встреча в рамках нового проекта БРСМ пройдет 3 июня

03 июня 2016 10:17
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к всенародному вече. 3 июня 150 делегатов V Всебелорусского народного собрания примут участие в «Диалоге поколений «Цветы Великой Победы». Это начало нового проекта БРСМ.

Буквально через два часа на встречу соберутся представители молодежи и старших поколений из всех регионов страны. Они попытаются вместе ответить на вопросы: «Что объединяет белорусов» и «Как передать эстафету патриотизма современной молодежи».

Планируется, что «Диалог поколений» должен стать открытой площадкой для молодых людей и представителей власти, бизнеса, СМИ и других сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Всебелорусское народное собрание

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