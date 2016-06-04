Импорт, экспорт, стратегии и переговоры: дети – о большой политике

И еще один взгляд на серьезные торговые и политические события. Необычный ракурс искала Ольга Петрашевская: маленькие белорусы размышляли на великие темы.

Свои стратегии, переговоры и даже экспорт…хомяка Хомы. В этой комнате, словно в большой политике, кто-то с международной арены уходит, кто-то указывает направления остальным. Но все эти тактики, пожалуй, за исключением Влада, готовы рассуждать на тему больших игр далеко за пределами ковра.

Ольга Белая, многодетная мама:

Устами младенца глаголет истина. Очень часто они говорят вещи, о которых взрослые даже не задумываются, а дети действительно дают советы!

Первый совет от категории «0+»: не ссориться, даже если очень хочется – актуально и для людей, и для стран.

Дети:

Друг не бросит тебя в беде. Ты сможешь делиться с ним, а он с тобой будет делиться.

Причем с аргументом, зачем же дружить с целым государством, сложно поспорить. Доводы – от Даши.

Дарья Белая, житель Минска:

Страны должны всегда дружить. Например, в одной стране всегда тепло, в другой холодно. И та, в которой холодно, может помочь той, в которой тепло!

Анастасия Русакович, житель Минска:

Я дружу с Миланой, Ксюшей, Ангелиной, с Машей, с Лерой, с еще одной Настей… (А Беларуси с кем надо дружить?) Со всеми!

А дружить со всеми нужно, чтобы «ездить друг к другу, делать вместе многое». И пока кто-то наблюдает, кто-то и вступает в союз нескольких товарищей. А уж выстраивать такие коалиции выгодно для всех участников, и особенно, когда речь о странах. Почему? По мнению Матфея, в этом случае, как в конструкторе: больше деталей – выше результат!

Матфей Шиманович, житель Минска:

(Как лучше - когда страна одна сама за себя, или когда страны объединяются и в союзе находятся?) Объединяются когда в союзе. Больше человек становится, например, они будут помогать на стройках. (С Беларусью хотят дружить, как ты думаешь?) Да. Потому что, например, тут есть всякие аквапарки, зоопарки.

А вот у Вероники совсем иные доводы! По мнению юного эксперта, одними аквапарками потенциальных партнеров страна не привлечет – клюют на другое!

Вероника Тарасик, житель Минска:

(Почему хотят дружить с нашей страной?) Она красивая, много цветов и растений. Речки текут разные…

Свое мнение у Вероники и по поводу экспортных направлений. Наш аналитик уверенно заявляет: осваивать нужно новые пути!

Вероника Тарасик, житель Минска:

(Что мы можем другим странам предложить?) Можем научить гимнастике, танцам. (Продавать что можем?) Курточки, кофточки!

Павел Молочковский, житель Минска:

Я знаю, еще что можно продавать! Чистый воздух!

Вероника Тарасик, житель Минска:

Еще больше будут дружить. Больше нового появится.

А для этой семьи буквально в каждом дне что-то новое! Открытие – это и страна на глобусе, и талант того, с кем постоянно встречаешься на кухне. Здесь не читают статей о большой политике, но знают, что…

Валерия Комаченок, житель Минска:

…если страны объединятся, будут больше зарабатывать.

И о чем говорят друг с другом президенты вдали от камер и вспышек фотоаппаратов.

Валерия Комаченок, житель Минска:

Как они живут, что делают, про семью спрашивают, про детей.

Павел Молочковский, житель Минска:

(О чем разговаривают президенты, когда их никто не видит?) О книгах, природе, об отпуске. (А легко ли быть Президентом страны?) Нелегко, очень тяжело. Потому что, если ты Президент страны, нужно переезжать с места на место или летать на ракетах!

Дотянуться до звездных высот международной политики и экономики Беларуси, по мнению Павла, не так и сложно. С видом маститого аналитика парень рассказывает о бескомпромиссной схеме мирового успеха.

Павел Молочковский, житель Минска:

(Нашей стране с кем нужно дружить?) Со всей землей! (А с нами хотят дружить?) Да, потому что мы хорошие, никого не обижаем, не толкаем. (Что может предложить Беларусь всему миру?) Добро! А еще есть продукты и красота!

Они видят маленькое в большом, тогда как мы, зачастую, слишком большое в маленьком. И пока для них мир – песочница, карусели или качели, они лепят свои суждения, говорят о высоком, и ведь не идет голова кругом от вопросов, на которые ответит не каждый взрослый.