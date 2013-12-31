Вынесен приговор белорусам, шпионившим в пользу Литвы

Новости Беларуси. Двоих мужчин задержали в 2012 году вместе с резидентом военной разведки Литвы. Были изъяты электронные носители и другие предметы, свидетельствующие об их шпионской деятельности. Они пытались передать секретную информацию военного характера литовским спецслужбам.

По заключению экспертов, собранные шпионами сведения относятся к государственным секретам Беларуси. 31 декабря решением Белорусского военного суда белорусы приговорены к 10 и 8 годам лишения свободы. Их признали виновными в измене государству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.