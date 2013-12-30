ЦИК Беларуси: В территориальные избирательные комиссии включено свыше 10,5 тысяч человек

Новости Беларуси. В территориальные избирательные комиссии включено свыше 10,5 тысяч человек. Об этом сообщили в ЦИК Беларуси. Причем более половины из них – простые граждане. Далее следуют представители общественных объединений и политических партий – почти 4 тысячи человек. Причем активность последних, по оценкам специалистов, весьма невысокая.

В общей сложности от них в состав комиссий вошло 97 человек, или около 1%. А представителей от трудовых коллективов – около 10%.

Сейчас же у комиссий, несмотря на новогодние праздники, наступает горячая пора. Им предстоит образовать избирательные округа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Организаторы выборов готовятся к следующему этапу. Следующий этап – это до 3 января должно пройти выдвижение представителей в состав окружных комиссий и до 6 января эти комиссии должны быть сформированы.