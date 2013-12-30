Правительство Беларуси, наниматели и профсоюзы подписали генсоглашение на 2014-2015 годы

Новости Беларуси. Социальный диалог и трехстороннее партнерство. Правительство, наниматели и профсоюзы 30 декабря подписали генсоглашение на 2014-2015 годы. Документ обновляется каждые два года в соответствии с изменившимися экономическими и социальными условиям. Каждая из сторон определяет свои требования и обязанности в трудовой сфере.

Ведущую роль в соглашении занимают положения о зарплате, социальных гарантиях, экологической безопасности. По самым спорным вопросам компромисс был найден буквально накануне подписания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Харлап, председатель Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей) Беларуси:

Последние вопросы мы разрешили прямо в канун Нового года. Вместе с Правительством, профсоюзами нашли общий язык. И работодатели понимают, что от них сейчас многое зависит, чтобы мы сумели обеспечить не только выход на показатели правильные в следующем году, но и, наверное, сохранили все те социальные гарантии, достижения, которые были у нас ранее, и лучше бы приумножали.

В процессе подготовки документа поступило почти 2 тысячи предложений от граждан, некоторые из них нашли свое отражение в соглашении. Его главная цель – улучшение условий труда и повышение эффективности. На основе документа будут составляться отраслевые, территориальные и коллективные договоры на предприятиях.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы настоятельно требовали (я это слово применил) от Правительства записывать и поддержать предложения Федерации профсоюзов, которые касались, например, условий труда, охраны труда людей, поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей, постоянной тенденции к росту заработной платы реальной, наличие рабочих мест, участие профсоюзов в процессе приватизации, если такая будет происходить.