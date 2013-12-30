Сферы здравоохранения и образования в Беларуси в 2014 году ждет оптимизация

Новости Беларуси. Сферы здравоохранения и образования в 2014 году ждет оптимизация. Такое поручение 30 декабря дал президент Беларуси во время посещения Детского центра медицинской реабилитации «Пралеска». Соотношение обслуживающего персонала к числу пациентов порой слишком велико, поэтому руководителям лечебных учреждений необходимо предоставить право оставить в организациях столько работников, сколько необходимо, при сохранении фонда заработной платы.

Детский Центр медицинскрй реабилитации существует уже четверть века. За это время здесь прошли оздоровление более 70 тысяч маленьких пациентов. На новогодние праздники здесь остаются 70 детей. И праздник для них обязательно будет!

Последние приготовления к утреннику. Кто-то подгоняет наряды— главные персонажи теперь уже не снежинки и зайчики, а рыцари и спайдермены! Кстати, этот костюм, Антон получил в подарок на прошлый Новый год, а в этом надеется найти под елкой..

Антон:

Я мечтаю о планшете.

К слову, получить модный девайс сегодня желает едва ли не каждый ребенок. А вот у Милы другая мечта, даже костюм с намеком: хочет домашнего питомца. Вот подружка Милана сегодня в образе принцессы.

Милана Ивашко:

Я выбрала этот костюм, потому что чувствую принцессой себя в этом платье.

Пока в игровой комнате идут настоящие сражения на шахмотной доске, в кабинете по соседству кружок рисования. Маргарита написала картину в подарок президенту, но об этом чуть позже, пока это сюрприз. Сейчас главная тема полотен юной художницы - Новый год.

Маргарита Марчевская:

Я на Новый год хочу в подарок братика или сестричку.

А в этом классе пока собирают елочные украшения, но планы у юных конструкторов куда серьезнее.

Павел Кудрявцев:

Я хочу стать конструктором на МАЗе, контруировать большие грузовые машины.

Все эти ребята приехали сюда на оздоровление. Центр с 26-летней испорией недавно реконструировали. Теперь здесь могут принимать пациентов с заболеваниями органов дыхания, пищеварения и зрения. Недавно здесь открыли бювет с минеральной водой и спелеокамеру. Президента интересует, насколько востребованы такие центры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Конечно, для детей ничего жалеть не будем, но излишеств быть не должно. Запомните: государство не может на себя брать излишнюю нагрузку. Излишнюю. Я не говорю, что, если нужно кого-то реабилитировать, после болезни восстанавливать, лечить, это надо делать. Но излишнего ни в здравоохранении, ни в образовании быть не должно. Потому что государство не может такую социальную на себе нагрузку нести. А когда надо где-то плечо подставить, тогда начинают: «Мерседес» купил за 100 тысяч долларов, а налог заплатить транспортный, чтобы дороги хорошие были, 700 тысяч (70 долларов) не можем.

Надо же понимать, что это огромные деньги, сколько мы тут миллиардов угрохали. 110 млрд вложили в то, чтобы восстановить Центр. Поэтому там, где надо, там надо. И все это надо в следующем году оптимизировать. Как бы не было сложно, трудно. Сколько нужно для детей – это приоритет. Все, в первую очередь – дети, потом – все остальное.

Всего 30 километров от Минска - и обсолютно чистый воздух. Специалисты объясняют: этот аспект особенно важен в лечении заболеваний дыхательных путей. Оказывается, сосны, которым более 200 лет, выделяют аэроионы, которые и обладают полезными свойствами.

Без галстука — зато с подарками. Вот она новогодняя магия — на день как будто отложив должностые обязанности глава государства сегодня и сам словно вернулся в детство. Да и экскурсоводы по обновленному медцентру не чиновники, а юные пациенты. Вот президент увлекся настольными играми...

А это кружок рисования. Александр Лукашенко долго распрашивает художников о современном искусстве.

В подарок президенту — картина. Маргарита признается, что над птицей счастья трудилась больше месяца.

Главный подарок от президента ждал всех у новогодней елки. Теперь смотреть любимые мультики и сказки поможет домашний кинотеатр, а килограммы сладостей поднимут настроение. И какой праздник без представления с героями современных сказок - смешариками и традиционными Дедом Морозом и Снегурочкой. Больше всего юные пациенты радовались выстукплению артистов Белгоскирка.

Обязательный атрибут новогоднего торжества - хоровод. Закружили в новогоднем танце и президента.

В подарок президенту от детей Минска - большой снеговик. А вот и самый долгожданный сюрприз для юных сладкоежек - праздничный торт. Казалось, до чаепития лакомство не доживет.

Дети:

Мне запомнилась елка, Дед Мороз, Снегурочка, торт.

Я сегодня когда впервые увидел президента, он мне очень понравился. Он добрый.

Как позже признается директор центра, главный подарок для нее, чтобы маленьким пациентам лечение помогало и чтобы им не приходилось возвращаться сюда снова.

Надежда Демидова, главный врач УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска»:

То, что у нас 92-93% детей убывают отсюда с улучшениями, это и есть показатель нашей работы.

А вот эффективней стать работа должна в следующем году в здравоохранении и образовании. Эти сферы ждет оптимизация - такое поручение президента. Соотношение обслуживанющего персонала к числу, к примеру, пациентов, порой слишком велико. Ситуацию пора исправлять.

Александр Лукашенко:

Семен Борисович (прим. Шапиро), с вас и начнем оптимизацию здравоохранения и образования. Надо загрузить людей и дать им нормальную заработную плуту, ибо они действительно разбегутся все по Росиии, еще где-то и так далее. У нас после Радькова, он такое наворотил и не хочет исправлять в образовании, и у тебя в здравоохранении. Надо дать ей право оставить столько, сколько надо, отдав ей фонд зарплаты. Вот тебе на год зарплата - пожалуйста, хоть одна работай! Должен быть результат. Вот твои деньги. Тогда будет результат. А с кабинета министерского ничего не разделишь. Вот она тогда удет ценить эти деньги, будет считать эти деньги. И к нам претензии не будут предъявлять. А так, у нас конь не волялся в здравоохранении, образовании. А почему? Бюджет, это же не наше. Надо их раскрепостить, дать им право.

Пока взрослые обсуждали серьезные темы, дети беззаботно разбирали подарки и доедали торт. Вкуснее все-таки руками! А праздник - запомнится надолго.

Дети:

Все понравилось! Смешарики оченьп онравились!

Очень вкусный торт! Я вообще никогда такого торта не ела!

