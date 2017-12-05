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Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации

05 декабря 2017 16:12
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Новости Беларуси. Беларусь укрепляет отношения с российскими регионами. О том, как восстановить объёмы взаимной торговли и увеличить промышленную кооперацию сегодня говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Курской области. Одна из возможных точек роста – Михайловский горно-обогатительный комбинат по добыче железной руды. Беларусь предлагает оснастить это крупнейшее предприятие нашими БелАЗами. Евгений Горин продолжит тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Это шестой визит губернатора Михайлова в нашу страну. В этом году товарооборот между Беларусью и Курской областью вырос на 40%. Российский регион закупает бобруйские шины, калийные удобрения, грузовики, обувь. Оттуда к нам идут нефтепродукты, аккумуляторы. В 2017 году нашим экономическим связям исполняется 15 лет.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, за предыдущие годы как и с Россией, так и с регионом товарооборот у нас снизился. Однако позитивные тенденции в этом году дают уверенность в том, что совместными усилиями мы можем справиться и восстановить объемы взаимной торговли. Этому должна способствовать активизация взаимодействия, прежде всего, в промышленности, сельском хозяйстве и в строительстве. По всем этим направлениям у нас есть определённый опыт, я бы даже сказал, успехи.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -3

Александр Михайлов, губернатор Курской области Российской Федерации:
В этом году по итогам девяти месяцев внешний торговый оборот вырос в полтора раза к аналогичному периоду 2016 года. К концу года, думаю, Сергей Петрович подтвердит, мы достигнем примерно 140 миллионов долларов. Это уже в новом, как говорят, денежном эквиваленте. Дальше есть перспективы для наращивания. Для нас это очень важно.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -5

Область активно развивает агропромышленность. Строятся и животноводческие комплексы, и перерабатывающие предприятия. Беларусь могла бы способствовать дальнейшему развитию АПК региона. Перспективные направления – поставки и элитных семян зерновых и овощных культур, минеральных удобрений. Черноземные поля Центральной России – стратегический ресурс.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -7

Александр Лукашенко:
У нас производится широкий спектр сельскохозяйственной техники, мы умеем строить комплексы для сельского хозяйства с оснащением «под ключ». Все, что мы делаем в сельском хозяйстве, вам, Александр Николаевич, хорошо знакомо. Вообще мы готовы для сотрудничества и готовы делать все, на что мы способны. Ещё раз подчеркиваю, всё, что мы умеем, вы знаете.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -9

Свежие данные по развитию Курской области говорят, что за последние 15 лет экономика региона выросла вдвое. Сейчас здесь в промышленности реализуется 41 инновационный проект. Но и это малая часть от потенциальных возможностей края.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -11

Евгений Горин, СТВ:
Курская магнитная аномалия – особенность этого российского региона. Она считается самым крупным месторождениемжелезной руды в мире. Стрелка компаса здесь ведет себя очень странно.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -13

А вот встретить БелАЗы в курских карьерах обычное дело. Одним из перспективных направлений сотрудничества Беларуси и российского региона поставки для Михайловского горно-обогатительного комбината. Это могут быть готовые самосвалы, а может и промышленная кооперация с прицелом на более точные потребности отрасли.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -15

Александр Лукашенко:
В составе вашей делегации руководители крупных предприятий региона, заинтересованные в укреплении сотрудничества с «Планаром», Минским моторным заводом. Думаю, что такое взаимодействие позволит совместно выйти на производство высокотехнологичной продукции мирового уровня.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -17

В правительстве шла речь о том, как расширить сотрудничество. Российская делегация посетила «Минск-Арену», а также заключила соглашение о сотрудничестве с Минским горисполкомом.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -19

Кроме машиностроения стороны могут расширить взаимодействие в строительстве. У белорусских специалистов уже есть опыт возведения жилья в Курской области. В не отдаленной перспективе они могут участвовать в строительстве двух энергоблоков Курской АЭС. В общем есть над чем поразмыслить и поработать.

Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации -21

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Фотофакт # Александр Михайлов

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