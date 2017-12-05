Выгодный товарообмен: Беларусь и Курская область прорабатывают варианты промышленной кооперации

Новости Беларуси. Беларусь укрепляет отношения с российскими регионами. О том, как восстановить объёмы взаимной торговли и увеличить промышленную кооперацию сегодня говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Курской области. Одна из возможных точек роста – Михайловский горно-обогатительный комбинат по добыче железной руды. Беларусь предлагает оснастить это крупнейшее предприятие нашими БелАЗами. Евгений Горин продолжит тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Это шестой визит губернатора Михайлова в нашу страну. В этом году товарооборот между Беларусью и Курской областью вырос на 40%. Российский регион закупает бобруйские шины, калийные удобрения, грузовики, обувь. Оттуда к нам идут нефтепродукты, аккумуляторы. В 2017 году нашим экономическим связям исполняется 15 лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, за предыдущие годы как и с Россией, так и с регионом товарооборот у нас снизился. Однако позитивные тенденции в этом году дают уверенность в том, что совместными усилиями мы можем справиться и восстановить объемы взаимной торговли. Этому должна способствовать активизация взаимодействия, прежде всего, в промышленности, сельском хозяйстве и в строительстве. По всем этим направлениям у нас есть определённый опыт, я бы даже сказал, успехи.

Александр Михайлов, губернатор Курской области Российской Федерации:

В этом году по итогам девяти месяцев внешний торговый оборот вырос в полтора раза к аналогичному периоду 2016 года. К концу года, думаю, Сергей Петрович подтвердит, мы достигнем примерно 140 миллионов долларов. Это уже в новом, как говорят, денежном эквиваленте. Дальше есть перспективы для наращивания. Для нас это очень важно.

Область активно развивает агропромышленность. Строятся и животноводческие комплексы, и перерабатывающие предприятия. Беларусь могла бы способствовать дальнейшему развитию АПК региона. Перспективные направления – поставки и элитных семян зерновых и овощных культур, минеральных удобрений. Черноземные поля Центральной России – стратегический ресурс.

Александр Лукашенко:

У нас производится широкий спектр сельскохозяйственной техники, мы умеем строить комплексы для сельского хозяйства с оснащением «под ключ». Все, что мы делаем в сельском хозяйстве, вам, Александр Николаевич, хорошо знакомо. Вообще мы готовы для сотрудничества и готовы делать все, на что мы способны. Ещё раз подчеркиваю, всё, что мы умеем, вы знаете.

Свежие данные по развитию Курской области говорят, что за последние 15 лет экономика региона выросла вдвое. Сейчас здесь в промышленности реализуется 41 инновационный проект. Но и это малая часть от потенциальных возможностей края.

Евгений Горин, СТВ:

Курская магнитная аномалия – особенность этого российского региона. Она считается самым крупным месторождениемжелезной руды в мире. Стрелка компаса здесь ведет себя очень странно.

А вот встретить БелАЗы в курских карьерах обычное дело. Одним из перспективных направлений сотрудничества Беларуси и российского региона поставки для Михайловского горно-обогатительного комбината. Это могут быть готовые самосвалы, а может и промышленная кооперация с прицелом на более точные потребности отрасли.

Александр Лукашенко:

В составе вашей делегации руководители крупных предприятий региона, заинтересованные в укреплении сотрудничества с «Планаром», Минским моторным заводом. Думаю, что такое взаимодействие позволит совместно выйти на производство высокотехнологичной продукции мирового уровня.

В правительстве шла речь о том, как расширить сотрудничество. Российская делегация посетила «Минск-Арену», а также заключила соглашение о сотрудничестве с Минским горисполкомом.