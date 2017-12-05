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Президент Беларуси возглавляет российский рейтинг доверия лидерам государств-участников СНГ

05 декабря 2017 11:10
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко возглавляет в России рейтинг доверия лидерам государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Также поддержкой, согласно исследованию, пользуется казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Россияне назвали Беларусь и Казахстан самыми стабильными и успешными среди стран СНГ и считают главными партнерами на мировой арене.

Всероссийский опрос был проведен в середине ноября. В нем приняли участие более 1000 респондентов.

# Международная политика

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