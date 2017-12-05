«Кампания идет спокойно, жалоб нет»: Ермошина об избирательной кампании в местные Советы

Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания в Беларуси идет спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.
5 декабря в Минске дан старт серии семинаров для организаторов выборов депутатов местных Советов. Буквально 4 декабря завершилось формирование окружных избирательных комиссий. Были утверждены как численный, так и персональный составы. Всего только в Минске сформировано 9 районных избирательных комиссий.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Мы считаем, что должны немедленно обучить весь персонал, потому что по сути дела граждане уже приносят заявления о регистрации инициативных групп. Так будет до 14 декабря включительно. Мы находимся в преддверии самого главного и публичного, по крайней мере, на первом этапе выборов – это выдвижение кандидатов в депутаты. Кампания идет спокойно, жалоб нет. Есть обращения по поводу разъяснения законодательства.
Как происходит выдвижение и регистрация кандидатов, как обращаться с жалобами – эти и другие вопросы будут рассмотрены в рамках семинаров. Пройдут они по всей стране.