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«Кампания идет спокойно, жалоб нет»: Ермошина об избирательной кампании в местные Советы

05 декабря 2017 11:24
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Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания в Беларуси идет спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

5 декабря в Минске дан старт серии семинаров для организаторов выборов депутатов местных Советов. Буквально 4 декабря завершилось формирование окружных избирательных комиссий. Были утверждены как численный, так и персональный составы. Всего только в Минске сформировано 9 районных избирательных комиссий.

«Кампания идет спокойно, жалоб нет»: Ермошина об избирательной кампании в местные Советы-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Мы считаем, что должны немедленно обучить весь персонал, потому что по сути дела граждане уже приносят заявления о регистрации инициативных групп. Так будет до 14 декабря включительно. Мы находимся в преддверии самого главного и публичного, по крайней мере, на первом этапе выборов – это выдвижение кандидатов в депутаты. Кампания идет спокойно, жалоб нет. Есть обращения по поводу разъяснения законодательства.

Как происходит выдвижение и регистрация кандидатов, как обращаться с жалобами – эти и другие вопросы будут рассмотрены в рамках семинаров. Пройдут они по всей стране.

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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