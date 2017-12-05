«Кампания идет спокойно, жалоб нет»: Ермошина об избирательной кампании в местные Советы

Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания в Беларуси идет спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

5 декабря в Минске дан старт серии семинаров для организаторов выборов депутатов местных Советов. Буквально 4 декабря завершилось формирование окружных избирательных комиссий. Были утверждены как численный, так и персональный составы. Всего только в Минске сформировано 9 районных избирательных комиссий.