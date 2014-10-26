Выборы в Верховную Раду Украины: смерть наблюдателя, Дарт Вейдер в числе кандидатов, «Донбасс», нарушения и митинги

Новости Украины. На совещании у президента речь шла и о трудоустройстве граждан Украины, которые приехали в Беларусь из-за непростой ситуации у себя на родине. 26 октября в Украине проходит голосование по выборам в Верховную Раду.

Информативмагентсва сообщают, что День выборов начался в Украине и с курьезных эпизодов. В Одессе члены избиркома проспали начало рабочего дня. А на Херсонщине сейфы с бюллетенями открывали топором – потеряли ключ.

В Раду баллотируются 29 партий. 21 их них участвует в выборах впервые.

Смена политических сезонов в Украине очень напоминает смену сезонов природных. В последние дни лета президент Порошенко объявил о роспуске Верховной Рады, убрав всю листву с законодательной ветви власти. Теперь же внеочередные парламентские выборы должны обновить древо депутатского состава, разместив по соседству и ярких кандидатов, и претендентов с подмоченной репутацией, и тех, кто, казалось бы, с дуба упал – оторвался от родной партии. Но какой бы ни оказалась обновленная Рада, едва ли это будет история с чистого листа.

Формально – 70% партий, прописанных в избирательных бюллетенях, впервые штурмуют парламентские кресла. Но фактически – лица кандидатов все те же. Просто на волне кардинальных перемен многие оперативно перебежали в конкурирующие фракции. Так что после выборов у Украины будет, по сути, старая новая Рада.

Избиратель:

Чего я жду от выборов? Без комментариев.

Владимир Пушня, житель Киева:

От выборов жду, что наконец-то на пенсионеров обратят внимание. Может быть, что-то улучшится. Все же обещают.

Но верит киевлянин Владимир Пушня уже давно не оптимистичным предвыборным обещаниям, а, к примеру, счетам за коммуналку. Пенсионер даже и не определился, что драматичнее: мерзнуть в квартире без отопления или за то самое отопление платить.

Владимир Пушня, житель Киева:

А вот будет за ЖКХ плата, за отопление, которая придет, так потом и ноги задрожат. Сейчас не знаешь, как выжить, как на лекарства, как прокормиться, а если еще и по 600 гривен будет отопление, заказывай гробик и ложись.

Такие народные настроения, на наш взгляд, повлияли и на предвыборный имидж кандидатов в депутаты. Вот, украинский премьер Яценюк с не ретушированными мешками под глазами – дескать, ни минуты на отдых. А этот претендент на парламентское кресло и вовсе как-то приуныл. Но самыми смутными перспективы оказались, пожалуй, у агиток Виталия Кличко. Конкуренты наверняка знали, куда произвести пиар-выстрел.

Это не съемки блокбастера, а встреча с избирателями. Лидер «Интернет-партии» Дарт Вейдер (он тоже претендует на депутатский мандат) моментально засмущал работниц ЖКХ и, кажется, не оставил равнодушным даже памятник Тарасу Шевченко.

Дарт Вейдер, кандидат в народные депутаты Украины:

Я могу сказать лишь одно: официально более 13 миллионов уже перешли на темную сторону силы.

С трудом приходит в голову, кто может попытаться напасть на такого кандидата. Но на всякий случай претендента на место в Верховной Раде сопровождают секьюрити. Дарт Вейдер уверен: конкурентов у него априори быть не может. И обещает: совсем скоро у украинского парламента будет новое лицо.

Дарт Вейдер, кандидат в народные депутаты Украины:

Конечно, в Верховной Раде я тоже буду в шлеме. Если еще какие-то глупцы думают о том, что с приходом меня в Верховную Раду или когда назначат меня Президентом, я сниму свою маску, то они глубоко ошибаются. Именно таким образом я буду править.

И все же на фото для избирательных участков Дарт Вейдер вышел из сумрака одеяний. Кстати, дресс-код кандидатов – отдельная тема. В предвыборном топе лидирует камуфляж. Практически у каждой партии в строю – военные командиры, а в программе – обязательное упоминание войны на юго-востоке страны. Переговоры или продолжение военной операции – не так важно. Главное, чтобы от кандидата звучало слово «Донбасс».

Денис Кирюхин, политолог:

Никогда в истории украинского парламентаризма, никогда в истории независимой Украины не было столь распространено политически мотивированного насилия в ходе избирательной кампании, как мы наблюдаем это сейчас.

На места в украинском парламенте претендуют более трех тысяч кандидатов из 29 партий. В перспективных лидерах, по данным опросов, провластные – «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» премьера Яценюка, а также «Радикальная партия».

Но при любых итогах наследство в виде народных требований будущим депутатам достанется очень не завидное. В Киеве, несмотря на холод, практически каждый день проходят многочасовые митинги и пикеты. Люди приходят к Кабмину: кто с кастрюлями, кто с обогревателями, а кто и в компании карикатурных чиновников. Но политики реальные на такую активность смотрят из окон теплых кабинетов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тамара Бегун, представитель общественной организации:

Не поднимаются пенсии, очень выросли цены на все абсолютно. Мы сегодня обращаемся к нашему Правительству, которое вместе с нами стояло на Майдане, которое вместе с нами прошло этот путь, чтобы они образумились и вспомнили те обещания, которые они давали нам.

Активно и громко обещает и кандидат, за которого агитирует Николай Николаевич. Но активист признается, что рад окончанию избирательной кампании. Листовками и программой люди интересуются без энтузиазма, а на улице, как-никак, не май месяц, когда были президентские выборы.

Николай Науменко, агитатор:

Я оделся более-менее, а девочки те дрожат. У них же мода. Мода дороже, чем здоровье. Девочки из каких партий? Из разных.

От разных же партий и в разное время, видимо, чтобы засветиться перед максимальным числом телекамер, фракционные лица приходили голосовать. Вот, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, судя по цвету галстука, уверен в победе.

Зато куда более сдержанный аксессуар выбрал для визита на избирательный участок Виталий Кличко. Мэр Киева с трудом пробирается сквозь толпу журналистов, не клюет на удочку иностранного репортера, но уже на финише ложку дегтя в бочку пиара добавляет супруга городского головы. Дама, видимо, от волнения промахивается мимо избирательной урны.

В День выборов возле участков – усиленные меры безопасности. С самого утра дежурят даже машины разминирования и кинологи. А вот в одном из регионов понадобились не силовики, а медики.

В городе Новоселица за считанные минуты до начала голосования от инфаркта умер наблюдатель.

Но, в целом, несмотря на недавние сообщения о возможных терактах и провокациях, буквально сразу после открытия на участке, где мы работали, за бюллетенями уже стояли очереди.

Избиратели:

Прежде всего я думаю, что должны восстановить мир в стране. Это однозначно. Второе – это преодоление экономического кризиса. Хочется, чтобы все-таки в Верховную Раду не пришли бывшие олигархи, бандиты.

Я столько лет голосую, а ничего не меняется.

С ожиданиями того, что мои дети будут жить в счастливой стране.

Но жительница села в Киевской области Галина Ивановна голосовать не пошла. Времени немного, вот и выбрала корову. Говорит, Липка хотя бы кормит, в отличие от политических обещаний, которыми наелась уже вся ее семья.

Галина Ивановна:

Мама моя еще ждала улучшения – не было, муж мой ждал, помер, не дождался. И я также доживаю, но ничего лучшего нет. Живу в основном на таблетках, таблетки все дорогие. Сколько мы уже перевыбирали, столько всего произошло, ничего же лучшего нет, абсолютно ничего. И как жить?

Свою версию ответа на риторический вопрос совсем скоро жителям Украины наверняка предложат новоизбранные депутаты. Возможно, среди них будут и Дарт Вейдер, и кандидат, за которого агитировал Николай Николаевич, и самый задумчивый претендент нынешней избирательной кампании. Они бы все рады в Раду, вопрос – надолго ли удастся закрепиться на ветви власти? Ведь здесь уже прекрасно знают, что бывает с листьями, тем более политической осенью.

Первые результаты голосования появятся ближе к ночи. По информации украинского Центризбиркома, к этому часу проголосовало чуть более 40% избирателей, но это с учетом данных только 58 окружных комиссий, уже передавших свежие цифры в Киев. Всего их почти 200.

Наиболее активно выборы проходят в Винницкой, Волынской, Львовской областях и Киеве. Наименее активно голосуют в Одесском, Луганском и Донецком регионах.

Выборы проходят относительно спокойно. Нарушения выявлены, в частности, на избирательных участках в Днепропетровской области. Жителям Никополя рассылались SMS-сообщения с призывом голосовать за одного из кандидатов, а в городе Пятихатки распространялись агитационные листовки. В Днепропетровске милиция пресекла две попытки вынести бюллетени с избирательного участка.