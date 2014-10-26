Выборы в Украине: за новый состав Верховной Рады голосуют в Минске и Бресте

Новости Беларуси. За новый состав Верховной Рады голосуют и в Беларуси. Для граждан Украины организованы два избирательных участка: при посольстве в Минске и при генеральном консульстве в Бресте.

Отдать свой голос могут только те, кто включен в список избирателей. По информации дип-представительства, таких около 13 тысяч человек: 8 тысяч в Минске и 5 тысяч в Бресте.

Голосование идет активно. Свой выбор уже сделал и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в нашей стране Михаил Ежель со своей семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Ежель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:

Вчера президент обратился к украинскому народу, где сказал, что всем голосовать по совести. Что мы все сегодня и делаем. Самое главное, чтобы на нашей земле наступил мир. Я думаю, так и будет. Сегодня есть возможность сформировать Правительство, парламент, который способен решать поставленные и возникающие перед нашим народом задачи. Это самое главное.

Избиратель:

Переживаю, родители тоже там живут. Хотелось бы уже, чтобы там было как здесь: все нормально.

Виктор Комисарук, председатель избирательной комиссии:

Избирательный участок закрывается в 20.00 по местному времени. Потом мы избирательной комиссией подсчитываем голоса, докладываем в Центральную избирательную комиссию, подписываем протокол соответствующий, ждем, когда Центральная избирательная комиссия примет этот протокол. Тогда уже можно говорить о каких-то предварительных итогах.