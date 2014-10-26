Выборы в Верховную Раду Украины: открыто более 30 участков, избраны будут 423 парламентария

Новости Украины. Украина 26 октября выбирает новый парламент. Прошлый состав Верховной Рады проработал всего два года и после распада правительственной коалиции был распущен.

По всей стране открыто более 30 тысяч избирательных участков. А в Луганском и Донецком регионах они работают лишь на территории, подконтрольной украинским властям.

На большей же части юго-востока страны выборы в Раду не признают. Жители Донбасса за свои парламенты и исполнительную власть проголосуют 2 ноября.

В парламентской гонке принимают участие 29 политических объединений. На пятилетний срок будут избраны 423 парламентария.

26 октября по всей стране усилены меры безопасности. В СБУ сообщили, что у них есть сведения о том, что в день выборов готовятся провокации. Но при этом никаких конкретных данных пока нет. Голосование проходит в штатном режиме.

По предварительной информации, лидируют президентский «Блок Петра Порошенко», а также «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка и спикера Верховной Рады Александра Турчинова.

Избиратели:

Каких-то реформ ждем, ждем, чтобы наконец ликвидировали коррупцию, чтобы в стране был порядок.

Должны восстановить мир в стране. Это однозначно. Второе – это преодоление экономического кризиса. И хочется, чтобы в Верховную Раду не пришли бывшие олигархи, бандиты. Чтобы думали про народ.

Конца войны жду. Самое главное.

С ожиданиями того, что мои дети будут жить в счастливой стране. Это все мои ожидания.

В Украине смешанная система голосования. Кандидатов выбирают по партийным спискам и в мажоритарных округах. Проходной барьер составляет 5%. Порога явки избирателей на выборах в Раду нет, не важно и количество участков.

Если даже голосование в округе состоится всего на одном, выборы будут признаны состоявшимися.