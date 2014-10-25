Это не фрик-шоу, это выборы в Украине. На что идут украинцы, чтобы стать «народными депутатами»?

Дмитрий Медведев не изменяет своим традициям в использовании современных средств коммуникации. И еще со своих президентских времен он известен как активный пользователь «Твиттера» и социальной сети «Фейсбук». Может быть, таким образом молодой электорат подтягивает на будущее?

Герои социальных сетей надеются на победу в выборах и в Украине. 26 октября, в воскресенье, там будут выбирать депутатов Верховной Рады. Кроме героев «Фейсбука, на виду герои «фронта» и герои «майдана». Так что же тревожит украинце накануне, узнавала наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская. Смотрим ее репортаж из Киева.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Нынешние выборы в Верховную Раду, какими бы ни были их результаты, наверняка запомнятся хотя бы благодаря «насыщенности» кандидатского состава: артисты, спортсмены, военные командиры и даже партия, больше напоминающая страшный сон сотрудника Центризбиркома! Не хватает разве что подписи «Знай своего кандидата в лицо!». Но вы напрасно улыбаетесь! «Ярчайшие» представители этой команды тоже претендуют на места в украинском парламенте!

Уж здесь-то избирательная кампания едва ли могла ограничиться классическими агитацией и дебатами. Пиарщики кандидатов в депутаты практически ни в чем себе не отказывали! В претендентов на кресло в Раде летели яйца, сами претенденты скандировали лозунги с сельхозинвентарем, а некоторые дамы из партийных списков и вовсе решили пойти ва-банк! Ну, нечего барышням скрывать от своих избирателей! Однако настоящим трендом нынешних выборов в украинский парламент стало любое упоминание об участии кандидата в военных действиях на юго-востоке страны. Последний писк – фото в камуфляже!

Владимир Фесенко, политолог:

Есть даже нехорошие слухи, что кое-кто подстраивается: поехал в зону боевых действий, заплатил кому-нужно, покрасовался в камуфляжной форме, сделал фото на фоне танков, а потом приехал и всем рассказывает: «Я продал Роллс-Ройс и ушел на войну!».

Но за считанные дни до выборов в атаку пошли те, кому продавать уже нечего! Украинский Кабмин пикетировали пенсионеры! Решительно настроенные дамы приглашали премьера Яценюка отправиться с ними за покупками, чтобы тот сам оценил «боеспособность» пенсии в 80 долларов.

Жительница Украины:

Пусть кто-нибудь выйдет из Кабмина, пусть Яценюк выйдет, я ему расскажу! Каждый из нас даст тысячу своей пенсии, и пусть он меня повезет в аптеку и купит лекарства, на базар – купит на месяц продукты, пусть он мне купит трусы и пасту!

Отправиться с пенсионерами на шопинг премьер-министр явно не торопился, и протестное движение перешло к решительным действиям!

Пикеты возле Кабмина и Верховной Рады перед выборами стали уже своего рода пунктом обязательной программы. У кого-то в квартире до сих пор не включили горячую воду, кого-то лишили льгот, уволили – в своих обещаниях кандидатам в депутаты, несомненно, есть, где развернуться.

Жители Украины:

Зарплата сейчас одна, доллар совсем другой, в два раза беднее люди стали.

Мы хотим, чтобы у нас были нормальные тарифы, нормальные пенсии, нормальные зарплаты детям. У нас сейчас все сняли. Мы надеемся на новую Верховную Раду!

А вот на доверие избирателей надеются более 3 тысяч кандидатов от 29 партий. В перспективных лидерах, по данным опросов, провластные – «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» с лицом премьера Яценюка, а также «Радикальная партия», та самая, где у руля Олег Ляшко с вилами. Но, кстати, многие эксперты считают нынешние внеочередные выборы в Раду холостым политическим выстрелом, напоминая, на каком фоне будет проходить грядущее голосование.

Сергей Белашко, политолог:

В двух регионах, которые Украина считает до сих пор своими, выборы проводиться вообще не будут, еще в двух они будут проводиться очень фрагментарно. Все понимают, что этот парламент ничего толкового для Украины не сделает и не может сделать априори.

В новую Раду, в основном, идут знакомые все лица. Разве что кандидаты от утративших доверие партий сменили политическую прописку и теперь баллотируются от других фракций. В списках -13 миллионеров и кандидат, у которого года – богатство: на депутатский мандат претендует 85-летний поэт Дмитрий Павлычко.

Таисия Чайка, агитатор:

Если бы себя вели наши избранники в Верховной Раде так, как вели мы себя здесь, все было бы прекрасно!

Агитатор Таисия Чайка с удовольствием пригласила бы депутатов на Крещатик, чтобы показать, как могут в одной команде работать коллеги из конкурирующих партий. Говорит, сидя в теплом парламентском кресле, конечно, легче ругаться и соперничать. А здесь, на холоде, пусть и под разными флагами, но та самая коалиция быстро образовалась.

Таисия Чайка, агитатор:

У нас стояла «Свобода», «Гражданская позиция», «Батькивщина», «Блок Петра Порошенко» и мы. У нас все было дружно! Из «Свободы» подошла Леночка и угостила нас бубликами!

А вот ждут ли бубликов или дырок от тех бубликов после выборов не в столице, а на периферии? В селе Гоголев не до разговоров о большой политике!

Жительница Украины:

Никто даже не хочет идти голосовать! Ни за кого! Уже людям так опротивело, что не хотят!

Богато не балакай? А что, Клава? Никто не хочет идти голосовать!

Но Клавдия Евгеньевна недолго сохраняла невозмутимость. Для нее, как и для политиков, риторическим стал газовый вопрос.

Жительница Украины:

Мы же экономим газ, потому что дорогой! Протопим перед тем, как спать ложимся, и все.

Жительница Украины:

Тюльки купила! Какому коту?! Себе!

Лидия Петровна говорит: было бы смешно, если бы не хотелось плакать, заглянув в кошелек. У двух приятельниц такие простые и такие приземленные ожидания от нового состава парламента. И им, по большому счету, все равно, какая конкретно партия наконец выполнит свои обещания.

Жительница Украины:

Нам не важно. Нам чтобы яму подешевле выкопали и гроб был дешевле, чтобы пенсию немного добавили, чтобы тепло в квартире было, вот так мы хотим.

Всю предвыборную неделю в Киеве усиленные меры безопасности. Украинские силовики сообщали, что располагают информацией о возможных терактах и попытках сорвать голосование. Но буквально за сутки до открытия избирательных участков в МВД попросили жителей страны «не пугаться»! Хотя, это вряд оказалось просто для тех, кто поздним вечером увидел возле Центризбиркома одного из кандидатов в депутаты. Это не фрик-шоу, это выборы. В Украине!