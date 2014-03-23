Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси. Кто, кому и за что отдает предпочтение?

Новости Беларуси. Выборы в местные советы. ЦИК сейчас считает голоса в пользу тех или иных кандидатов. А сами потенциальные народные избранники, как абитуриенты, ждут результатов голосования. Удалось ли им заручиться доверием народа, у кого голосов больше? Кто, кому и за что отдает предпочтение?

Виталий играет в шахматы, Лариса накрывает на стол. С особым волнением ждут результатов голосования. Потому что надеются на то, что выберут их. Ведь они – кандидаты в депутаты.

Именно к ним мы пришли этим вечером в гости, с утра поговорив с избирателями на участках. Так как вырисовались именно такие типажи кандидатов, которым отдают предпочтение люди. Во-первых, многие ориентируются на возраст. Причем молодежь выбирает кандидатов постарше, а пенсионеры – помоложе.

Избиратели:

Чем старше, тем опытнее, тем больше он видел. Я голосовал за тех, кто более старший.

За молодого и за более успешного. Потому что раз он достиг для себя, значит он может что-то и для людей сделать.

Кто-то голосует исключительно за женщин, кто-то – за мужчин. Многим важна профессия, карьерный рост.

Избиратели:

Я сама математик. Я как-то профессионально больше связана с экономистом. Потому что я работала в экономическом вузе. Поэтому я выбрала экономиста.

Предпочтение, конечно, отдаются юридическим наукам. Юристы, экономисты. Юристы обычно знают права.

Мы связаны сами с торговлей, поэтому мы поддержали своих, своего кандидата, который связан с торговлей.

Многие отдают голоса за представителей социальной сферы – врачей, учителей. Таких, как Лариса. Она – педагог, кандидат в депутаты. Голосует за потенциальных коллег. Здесь депутатов выбирают сразу в три Совета – городской, районный и областной.

Лариса Савчук, кандидат в депутаты:

Двоих я знаю лично, а с третьим кандидатом у нас была встреча. То есть я этим кандидатам доверяю, поэтому я сделала свой выбор.

Многие в Заславле знают и ее саму. Четверть века преподает в музыкальной школе – цимбалистов обучает. Трех сыновей воспитывает. А по совместительству решает проблемы соседей. Газ, водопровод на их улицу, в свое время, проводили с ее активным участием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лариса Савчук, кандидат в депутаты:

Если какие-то вопросы касались именно улицы, то все обращались ко мне. А сейчас и люди подсказали, почему бы мне не стать депутатом. Люди и предложили помощь, потому что я помогаю им. И они меня поддержат.

А в эти минуты маму поддерживают старший сын и любимица семьи Аля. Муж и остальные сыновья в отъезде. Роман верит в мамину победу.

Роман Савчук:

Победит моя мама или нет на этих выборах? Конечно, победит. У нее все получится, потому что мама целеустремленная, добивается всегда чего захочет, мама справедливая.

Безусловно и безоговорочно свой голос в поддержку отдает и Аля.

В Минске в эти минуты за итоговым этапом выборов наблюдают Виталий и его команда. Жизненный опыт, карьерный рост, которые по нраву многим голосующим, – это как раз качества этого кандидата. В избирательных кампаниях уже участвовал (был помощником депутата). Но вот когда сам впервые баллотируется, эмоций не скрывает.

Виталий Мисевец, кандидат в депутаты:

Я иду первый раз, поэтому волнуюсь страшно, скажу вам честно. И волнуется вся моя семья. Супруга на рабочем месте находится, член комиссии по выборам в другом округе. Она находит время, периодически звонит, волнуется, как у меня настроение.

Всю жизнь работал с людьми, в разных структурах исполнительной власти курировал социальную сферу, молодежную политику, идеологию. Собирается заниматься этими направлениями и в качестве депутата. Если выберут. Пока же следит за процессом голосования – постоянно на связи с помощниками.

Помощник:

Нахожусь на избирательном участке 44, 45, 46 в качестве наблюдателя. Как обстановка? Явка достаточно высокая. Как вообще настроение людей? Позитивно все, люди улыбаются, пытаются выбрать нужного кандидата.

А в избирательном штабе коротать время помогают шахматы. Лучшая игра для политиков, ведь именно продуманные ходы и стратегическое мышление приводят к победе. В данном случае – ударная агитационная кампания плюс знания и опыт кандидата.

Игорь Тимашишин, доверенное лицо кандидата в депутаты:

Мы провели более 20 встреч с избирателями и трудовыми коллективами, посетили более 3 тысяч избирателей на дому. Проводили ежедневно 4 пикета в поддержку нашего кандидата. Мы надеемся, что наша работа принесет положительный результат. Мы думаем, что наш кандидат победит на выборах.

Кого же предпочтут избиратели в целом по Беларуси? Кого в итоге будет больше в Советах нового созыва – людей опытных и зрелых, активных и молодых, или, к примеру, врачей или предпринимателей – узнаем уже совсем скоро.