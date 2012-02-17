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Выборы президента России. В стране началось досрочное голосование

17 февраля 2012 07:01
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Новости России. Голосование охватит 36 субъектов и пройдет в отдаленных местностях, на полярных станциях и маяках, на судах дальнего плавания. Свой голос смогут отдать россияне и в ряде зарубежных стран.

Кандидатов на высший государственный пост пять: премьер-министр России Владимир Путин, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский и бизнесмен Михаил Прохоров.

Выборы состоятся 4 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в России # Владимир Путин # Геннадий Зюганов # Владимир Жириновский

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