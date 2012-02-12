Сергей Кизима: На данный момент нет правовых оснований для военного вмешательства в Сирию

В программе «Картина мира» на РТР-Беларусь мнение о развитии событий в Сирии высказал доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь Сергей Кизима.



Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Сирия - это ближайший союзник Ирана. А Иран - это последнее крупное нефтеносное государство, которое так или иначе, еще не контролируется Западом. И Запад хочет фактически контролировать в этом регионе все нефтеносные государства. Ирак уже контролируют, Сирию контролируют. Если падет Сирия, Иран лишается очень важного союзника. В Сирии могут быть размещены военные базы НАТО, которые существенно облегчат атаку против Ирана, про который очень много говорится на Западе. И уже говорится не в тоне "может быть", а как "да" и "кто первый начнет": Израиль ли потом поддержит США, или США вместе с Израилем, или целиком блок НАТО атакует.

Фактически, это не просто вопрос Сирии - не такого уж большого государства с низким уровнем жизни и нестабильностью, это вопрос глобальный геополитический. Это вопрос в том числе и выборов. Барак Обама идет на выборы, и его конкуренты-республиканцы говорят, что это слабый, нерешительный президент, который может вывести войска, но который неспособен принять решительные действия для того, чтобы подтвердить миру, что Америка - это сверхдержава. И конечно, мы видим, что недавно Барак Обама санкционировал спасательную операцию в Сомали, и сейчас вполне может быть, что он даст какие-то санкции, чтобы предпринять другие решительные действия, для того чтобы позицию человека, который будет нравиться не только демократическим избирателям, но и республиканским.

В России президентские выборы на носу. Естественно, кто ж захочет идти на эти выборы с позицией человека, который позволит вслед за Ливией отдать Западу еще и Сирию, практически собственными руками расчистить площадку для удара по Ирану.

Да и в целом, не будем забывать тот же Китай, Россия ж не в одиночестве, она консолидируется с Китаем в этой позиции. Если Россия - это государство, которое экспортирует большое количество нефти, то Китай покупает громадное количество нефти. И ему тоже абсолютно не нравиться, что вся нефть в регионе с падением Ирана будет контролироваться Западом. И тогда они скажут: "Если ты то и то сделаешь, ты получишь нефть". И китайская экономика сможет по-прежнему расти на 9-10% в год. Ну, а если какие-то вопросы возникнут, что-то нас не устраивает, мы тебе заблокируем подачу нефти через подконтрольные нам нефтеносные государства. Неужели Китаю это может понравиться? Конечно, то, что сделали в Ливии - приняли резолюцию, которую потом сами же потом нарушили, но использовали в качестве инструмента для последующих действий - конечно, после этого много ироничных насмешек в адрес России и Китая прозвучало на международной арене. Статус мощных государств России и Китая был серьезно подорван, и снова превращаться в мишень для критики и насмешек на мировой арене кто же захочет? Российское руководство не хочет и китайское не хочет.

На данный момент нет правовых оснований для военного вмешательства в Сирию.

