Александр Рар: В Сирии повторится то, что мы год назад видели в Ливии

«Горячая» тема Ближнего Востока может возобновить «холодную» войну между Россией и Западом. Сирия – в центре внимания и заставляет США сжимать кулаки, а Россию и Китай сжимать зубы. «Чтобы язык не прикусить», сказал бы кто-то, потому что американцы хотели бы, наверное, чтобы Москва прикусила язычок и промолчала по поводу сирийских планов НАТО. Как известно, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, и это вызвало резкие высказывания должностных лиц США. И все-таки, возможно ли военное вмешательство НАТО в дела Сирии, несмотря на то, что Россия и Китай наложили вето?



На вопросы ведущего программы «Картина мира» на РТР-Беларусь Юрия Козиятко отвечает эксперт Совета по внешней политике ФРГ Александр Рар.



Сирии предсказывают разные сценарии, в том числе повторение 1999 года, когда НАТО начало бомбить Югославию без санкций Совета Безопасности ООН. А что, как вы думаете, в этот раз может произойти?



Александр Рар, эксперт Совета по внешней политике ФРГ: Мы сейчас видим, что американцы, после того как Китай и Россия наложили вето на резолюцию ООН по серьезным санкциям против Сирии, предлагают создать некую группу «друзей Сирии», фактически это группа друзей сирийской оппозиции, которую будут снабжать, как мне кажется, со временем оружием и будут им помогать прийти к власти. Я не исключаю такого варианта, что в Сирии повторится то, что мы год назад видели в Ливии.



То есть вы полагаете, что Ливия и Сирия - это одного поля ягоды. Вот лично мне кажется, что ситуация весьма отличается.



Александр Рар, эксперт Совета по внешней политике ФРГ: Тут нужно хорошо разобраться в специфике сирийского вопроса. Сирийский вопрос гораздо сложнее, чем ливийский. В Ливии где-то фигурировал факт нефти, но в основном весь мир хотел избавиться от, можно сказать, не очень адекватного авторитарного политического лидера Каддафи, который раздражал даже собственных соседей. Его в арабских странах никто не поддерживал.

В Сирии, мне кажется, ситуация очень опасная, потому что уход Асада действительно нарушит очень хрупкий баланс между шиитами и суннитами в этой стране. Кроме того, все, что будет происходить в Сирии, будет иметь прямые последствия для Израиля, Ирана, соседних стран Сирии, для Ирака. Нельзя забывать, что там война только закончилась. В Сирии, в отличие от Ливии, находится российская военная база. Вокруг Сирии будут проплывать американские корабли, которые будут стоять на стороне Израиля в случае конфликта Израиля с Ираном.

Мы видим, что в преддверии конфликта, который мы сейчас имеем в Сирии, нагнетался совсем другой конфликт - вокруг Ирана. Против Ирана, также как и против Сирии, будут теперь выдвигаться серьезные санкции. Иран выступает против этого и угрожает закрыть Ормузский пролив. Это ввергнет Запад в очень серьезный энергетический кризис. Я не думаю, что ведущие западные державы будут стоять в стороне. Не хочу звучать слишком аппокалиптично, но на Ближнем Востоке пахнет войной. Причем очень серьезной. Ситуацией более серьезной, взрывоопасной, чем последние 20-30 лет.



Но мы видим, что Иран готов отправить своих солдат в Сирию, и Минобороны России заявляет, что не допустит военного вмешательства в этой стране. Опять же позиция Китая известна. Позволяет ли это сказать, что формируется некая коалиция в противовес США и НАТО?



Александр Рар, эксперт Совета по внешней политике ФРГ: Я думаю, Иран занят своими собственными проблемами. Ирану много что угрожает сегодня с Запада, но нужно признаться честно, что китайцы, несмотря на свою риторику и на то, что они выступают против предлагаемых решений для ООН, не будут вмешиваться в этот конфликт, а Китай является из так называемой коалиции, которую вы сейчас обрисовали, которую я не вижу как коалицию. Я не думаю, что Иран может что-нибудь в одиночку сделать, кроме как поддержать какие-то террористические группы против западных держав. А у России очень сложная дипломатическая позиция. Россия не хочет, чтобы американцы и европейцы на глазах мировой общественности поменяли мировой порядок и ввели бы в практику такую политику, при которой западные страны или НАТО просто так могут вмешаться в любой конфликт на территории суверенного государства. В то же самое время Россия очень нуждается в партнерстве по модернизации и с Европейским Союзом, и с Америкой. Исходя из своих собственных экономических интересов с Западом, Россия не будет уж слишком портить отношения Америки с ЕС, поэтому я не думаю, что Россия будет напрямую защищать Сирию в нагнетающемся сейчас конфликте.



Если я правильно понял, то вы считаете, что Россию и Китай и их вето в Совете Безопасности ООН могут просто проигнорировать?



Александр Рар, эксперт Совета по внешней политике ФРГ: Простите, ООН обходят уже последние 10 лет. ООН – организация, которая нужна в мировом сообществе, это главный рассудитель, главный судья в мировой политике, где проводятся главные консультации, где, может, принимается единственное легитимное решение по поводу того, как менять мировой порядок. Но мне не помнится на протяжении всего существования ООН хотя бы одного такого случая, где все члены Совета Безопасности ООН и все другие члены Совета Безопасности выступили бы однозначно за за одно решение. Поэтому ООН - это ширма для очень многого, для всех сторон, всем удобно прятаться за решениями ООН. На самом деле, решения ООН ничего не сдвигают, ни к чему не приводят. Хотя, конечно, они легитимировали большие акции. Я думаю, что так же, как было в войне в Косово, так же, как это было в Ираке, так как это фактически было и в Ливии. несмотря на оппозицию внутри Совета Безопасности по военным действиям. Если сильные этого мира решат, что нужно входить в Сирию – по гуманитарным соображениям, по геополитическим, по коммерческим, или вообще изменить карту Ближнего Востока, – то это будет сделано вопреки тому, что хотят китайцы или россияне.