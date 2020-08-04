Выборы Президента Беларуси. Всё, что нужно знать избирателям, в 11 вопросах
До основного дня выборов Президента Республики Беларусь осталось всего 5 дней, но уже сегодня избиратели могут реализовать свое право на участие в выборах. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов – Иван Толкач.
Где и каким образом можно проголосовать досрочно?
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Организовывается досрочное голосование на тех же участках, на которых голосование проходит и в основной день за небольшим исключением. В участках для голосования, которые образованы в больницах, в санаториях, в профилакториях, в домах отдыха, а также в других медицинских учреждениях, которые оказывают помощь в стационарных условиях, проводится только в основной день голосования. Что касается времени голосования, то это с 10 до 14:00 и с 16 до 19:00 все пять дней с 4 по 8 августа.
Какие документы нужны и надо ли объяснять комиссии, почему решил досрочно проголосовать?
Иван Толкач:
Нет, комиссии объяснять не нужно, это право человека, право гражданина. Для того, чтобы проголосовать, избирателю необходимо предоставить паспорт либо один из следующих документов: это студенческий билет, это пенсионное удостоверение, это водительские права. Также в список таких документов входит и справка, удостоверяющая личность, выданная органами внутренних дел, в случае утери или похищения паспорта. Здесь есть один нюанс: по всему этому перечню документов можно проголосовать, если человек уже находится в списке. Если же человек голосует не по месту своей основной регистрации, а такие случаи тоже есть, то в данном случае человек предоставляет только паспорт и документ, подтверждающий место его проживания.
Есть ли разница между голосованием в основной день и досрочными выборами?
Иван Толкач:
Процедура точно такая же. Бюллетень точно такой же. Что касается технической стороны, то используется отдельный ящик, который используют только для досрочного голосования.
Где хранятся бюллетени досрочного голосования?
Иван Толкач:
Нужно учитывать бюллетени, которые получены комиссией, и те, которые уже находятся в ящике для голосования. Если мы говорим о бюллетенях, выданных комиссией, то такие бюллетени хранятся в сейфе, сейфы опечатываются, конечно, за исключением времени голосования. В часы голосования данные бюллетени находятся у членов комиссии, они выдают их избирателям. Что же касается бюллетеней, которые находятся в ящике для голосования, то перед началом голосования, т. е. это у нас уже сегодня, данный ящик опечатывается либо пломбируется – это на усмотрение комиссии. Потом данный ящик вскрывается уже после завершения основного дня голосования.
Как голосование будет организовано для тех, кто проходит лечение в больницах или находится на оздоровлении в санаториях?
Иван Толкач:
Те, кто проходит лечение, либо оздоравливается в санаториях, в домах отдыха, такие люди голосуют только в основной день голосования, они включаются в списки поближе ко дню голосования с тем, чтобы исключить двойное голосование, чтобы человек не проголосовал на участке, образованном в таком учреждении, а потом по месту своего жительства.
Как организовано голосование для людей с выявленной коронавирусной инфекцией?
Иван Толкач:
Данные граждане голосуют либо по месту своего лечения, т. е. в больницах, либо по месту нахождения, если это амбулаторное лечение, то к избирателю на дом выезжает уже бригада врачей, которые и являются членами участковых комиссий, которые образованы в учреждениях здравоохранения, и по желанию избиратель голосует либо по месту нахождения – дома, либо они доставляют его в учреждение здравоохранения, где он голосует на участке.
Как проголосовать гражданам Беларуси, которые находятся за рубежом? Где они могут узнать информацию об избирательных участках, в каких странах есть эти участки?
Иван Толкач:
Такая информация содержится на сайте Центральной комиссии www.rec.gov.by. Там приведен полный перечень участков, которые образованы при наших дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Всего у нас 44 участка, образованных за рубежом, в 36 странах.
Где голосовать студентам?
Иван Толкач:
Студенты обычно голосуют по месту своей учебы. Они приписываются либо к общежитию, в котором проживают, либо к корпусу учреждения, но на сегодня, поскольку у нас летние каникулы и иногородние студенты разъехались, то данные списки переданы по месту основной регистрации студентов, и они голосуют там. Но если студенты участвуют в студотрядах, если где-то они проходят практику, то организаторы таких мероприятий собирают информацию о таких студентах и отдельными списками это все подается в участковую комиссию, т. е. студенты будут голосовать там, где они находятся, по месту своего пребывания.
Что нужно значить избирателям, прежде чем прийти на участок?
Иван Толкач:
Когда человек приходит на участок для голосования, в первую очередь он обращается к членам участковой комиссии, которые сидят за столиками. Он сообщает свой адрес, предоставляет документы, на основании которых члены участковых комиссий выдают ему бюллетень, с которым он приходит в кабинку для тайного голосования, там делает свой осознанный выбор и потом уже, выходя из кабинки, подходит к ящику для голосования, опускает бюллетень и покидает избирательный участок.
Как проходит процесс голосования для людей с ограничениями по здоровью?
Иван Толкач:
Если избиратель слабовидящий, в распоряжении участковой комиссии всегда находятся увеличительные стекла, которыми они могут воспользоваться. Если избиратель незрячий, то для них разработаны трафареты. Это такая папочка, в которую вкладывается бюллетень, и человек может тактильно найти позицию того кандидата, за которого он хочет проголосовать, и сделать соответствующую отметку. Также такие избиратели могут воспользоваться помощью других лиц. Помогать избирателю в голосовании не имеют права члены участковой комиссии, наблюдатели, представители средств массовой информации, доверенные лица кандидатов. Для лиц с ограничениями по опорно-двигательным функциям предусматриваются сидячие места для голосования.
В каких случаях бюллетень считается недействительным?
Иван Толкач:
Недействительным бюллетень считается всего в нескольких случаях. Первый случай – это если галочка или какой-либо знак поставлен более чем в одном квадрате в бюллетени. И второй случай – когда галочка не поставлена ни в одном из квадратов.