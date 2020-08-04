Выборы Президента Беларуси. Всё, что нужно знать избирателям, в 11 вопросах

До основного дня выборов Президента Республики Беларусь осталось всего 5 дней, но уже сегодня избиратели могут реализовать свое право на участие в выборах. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов – Иван Толкач. Где и каким образом можно проголосовать досрочно? Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Организовывается досрочное голосование на тех же участках, на которых голосование проходит и в основной день за небольшим исключением. В участках для голосования, которые образованы в больницах, в санаториях, в профилакториях, в домах отдыха, а также в других медицинских учреждениях, которые оказывают помощь в стационарных условиях, проводится только в основной день голосования. Что касается времени голосования, то это с 10 до 14:00 и с 16 до 19:00 все пять дней с 4 по 8 августа. Какие документы нужны и надо ли объяснять комиссии, почему решил досрочно проголосовать? Иван Толкач:

Нет, комиссии объяснять не нужно, это право человека, право гражданина. Для того, чтобы проголосовать, избирателю необходимо предоставить паспорт либо один из следующих документов: это студенческий билет, это пенсионное удостоверение, это водительские права. Также в список таких документов входит и справка, удостоверяющая личность, выданная органами внутренних дел, в случае утери или похищения паспорта. Здесь есть один нюанс: по всему этому перечню документов можно проголосовать, если человек уже находится в списке. Если же человек голосует не по месту своей основной регистрации, а такие случаи тоже есть, то в данном случае человек предоставляет только паспорт и документ, подтверждающий место его проживания.

Есть ли разница между голосованием в основной день и досрочными выборами? Иван Толкач:

Процедура точно такая же. Бюллетень точно такой же. Что касается технической стороны, то используется отдельный ящик, который используют только для досрочного голосования. Где хранятся бюллетени досрочного голосования? Иван Толкач:

Нужно учитывать бюллетени, которые получены комиссией, и те, которые уже находятся в ящике для голосования. Если мы говорим о бюллетенях, выданных комиссией, то такие бюллетени хранятся в сейфе, сейфы опечатываются, конечно, за исключением времени голосования. В часы голосования данные бюллетени находятся у членов комиссии, они выдают их избирателям. Что же касается бюллетеней, которые находятся в ящике для голосования, то перед началом голосования, т. е. это у нас уже сегодня, данный ящик опечатывается либо пломбируется – это на усмотрение комиссии. Потом данный ящик вскрывается уже после завершения основного дня голосования. Как голосование будет организовано для тех, кто проходит лечение в больницах или находится на оздоровлении в санаториях? Иван Толкач:

Те, кто проходит лечение, либо оздоравливается в санаториях, в домах отдыха, такие люди голосуют только в основной день голосования, они включаются в списки поближе ко дню голосования с тем, чтобы исключить двойное голосование, чтобы человек не проголосовал на участке, образованном в таком учреждении, а потом по месту своего жительства. Как организовано голосование для людей с выявленной коронавирусной инфекцией? Иван Толкач:

Данные граждане голосуют либо по месту своего лечения, т. е. в больницах, либо по месту нахождения, если это амбулаторное лечение, то к избирателю на дом выезжает уже бригада врачей, которые и являются членами участковых комиссий, которые образованы в учреждениях здравоохранения, и по желанию избиратель голосует либо по месту нахождения – дома, либо они доставляют его в учреждение здравоохранения, где он голосует на участке. Как проголосовать гражданам Беларуси, которые находятся за рубежом? Где они могут узнать информацию об избирательных участках, в каких странах есть эти участки? Иван Толкач:

Такая информация содержится на сайте Центральной комиссии www.rec.gov.by. Там приведен полный перечень участков, которые образованы при наших дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Всего у нас 44 участка, образованных за рубежом, в 36 странах.