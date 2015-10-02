Выборы Президента Беларуси-2015: в ЦИК прошло внеплановое заседание, кандидаты продолжают работу по агитации

Новости Беларуси. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов собралась 2 октября на внеплановое заседание. На повестке сразу несколько вопросов, в том числе и организационных. Когда и где можно голосовать досрочно, как выполнить гражданский долг работникам Островецкой АЭС, а также предложения одного из кандидатов в Президенты.

Четыре вопроса – одна повестка дня. На внеплановом заседании Центризбирком рассмотрел просьбу работников Островецкой АЭС. Они работают вахтовым методом по две недели и не могут добраться до избирательных участков, где зарегистрированы. Это почти три тысячи белорусов. Такое прошение ЦИК удовлетворил – строителей включат в списки избирателей Островецкого района.

Еще одна тема сегодняшней встречи – досрочное голосование. В общении с журналистами Лидия Ермошина рассказывает, какие участки откроют двери 6 октября, а также когда сама пойдет заполнять бюллетень.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вообще, планирую седьмого, то есть во второй день досрочного голосования. Все, кроме тех участков, где досрочное голосование не предусмотрено. Оно не предусмотрено в больницах и в санаториях. Вот там участки будут готовы накануне дня выборов. И списки избирателей будут за два дня до выборов представляться главными врачами.

Президентские выборы – очень сложный политический процесс. Иногда бывают и споры. ЦИК рассмотрел предложения одного из кандидатов в Президенты, но не удовлетворил их – на это просто нет оснований.

А тем временем кандидаты в Президенты готовятся сделать последний «агитационный рывок». К примеру, главный либерал-демократ страны Сергей Гайдукевич уединился в штабе, чтобы пообщаться с прессой и проанализировать ход и особенности этой избирательной кампании.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Одна из отличительных черт кампании, когда интерес виден не ради галочки и с одной стороны (БДИПЧ), и журналистов, а на самом деле есть интерес.

А в брестском предвыборном штабе Николая Улаховича 2 октября «кипела» организационная работа – подготовка к встрече с самим кандидатом на пост Президента. В его команде подчеркивают: за оставшиеся дни агитационного периода главное – еще раз обратить внимание на самые важные пункты избирательной программы.

Григорий Мотузко, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Николая Улаховича:

Все говорят, что знают про выборы, собираются в них участвовать, знают про кандидатов. Но еще некоторые моменты, конечно, мы им объясняем. Особые моменты программы нашего кандидата.

Вопросы трудоустройства, господдержки молодых специалистов и возможность льготного строительства жилья. Эти вопросы сегодня активно обсуждали на встрече потенциальных избирателей с доверенным лицом кандидата Александра Лукашенко в Бресте. Аудитория – те, от кого в прямом смысле зависит будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Якубович, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

Народ очень активно приходит на встречи, интересуется предвыборной программой. Моя главная задача, безусловно, донести нашим избирателям программу кандидата в Президенты Александра Григорьевича Лукашенко.

Первая женщина-кандидат на главный пост в стране как и прежде делает ставку на общение с избирателями. По уже сложившейся традиции Татьяна Короткевич обещает: всем поможет и все решит.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Сейчас самый разгар, это встречи. Их много. В день может быть около четырех, 3-4 встречи.

Экзамен кандидатам в президенты назначен на 11 октября. Кто словом, а кто делом завоевал поддержку электората, станет известно совсем скоро.

Куда меньше остается до начала досрочного голосования. В течение пяти дней – с 6 по 10 октября – любой гражданин может отдать свой голос. Работа избирательных участков разделена на две части – с 10 часов утра до обеда и с 16.00 до 19.00.