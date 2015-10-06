Народный артист Анатолий Ярмоленко и певица Алеся Ярмоленко проголосовали досрочно 6 октября

Новости Беларуси. Досрочное голосование на президентских выборах стартовало 6 октября в Беларуси. По всей стране избирательные участки работают с 10 утра до 14 и с 16.00 до 19.00 часов. Поддержать своим голосом одного из четырех кандидатов на президентский пост могут все, у кого по той или иной причине не получится прийти на избирательный участок в основной день голосования. Такой возможностью сегодня, 6 октября, воспользовались и некоторые звезды белорусской эстрады.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:

Нужно самой стране, самим нам, белорусам, думать о своем будущем. И это безучастие именно в выборах, в политической жизни, это сделать будет трудно, поэтому мы решили: придем, проголосуем, выполним свой гражданский долг и совершенно спокойно можем жить дальше.

Алеся Ярмоленко, певица:

Я помню, когда я была маленькая, мы рисовали в школе на рисовании такие плакаты «Миру — мир». Если я в 1-3 классах не понимала значение так глубоко этих слов, то сейчас я понимаю их очень хорошо.

Паспорт, военный билет, служебное удостоверения и другие документы, подтверждающие вашу личность. По ним разрешено получить бюллетень на избирательном участке и проголосовать. Досрочно исполнить свой гражданский долг может любой желающий. Те же, кто в воскресенье будет обеспечивать безопасность белорусов не намерены откладывать принятие важного решения. Так, в Лоеве сегодня свой выбор делали пограничники. На избирательный участок они приходили со своими семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Выгляд, начальник отделения отдела береговой охраны «Лоев»:

Пришел голосовать сегодня, потому что ухожу на охрану государственной границы. Голосую за стабильность в республике, живу в километре от линии государственной границы, в бинокль даже видно, какая ситуация. Хочу мира в семье и стабильности.

Александр Шумигай, председатель участковой комиссии по выборам Президента Республики Беларусь Лоевского района Гомельской области:

Мы открыли избирательный участок, и голосование началось. Буквально за первый час голосования проголосовало примерно более 50 человек. Я считаю, что это довольно активно.

Напомним, основным днем выборов главы белорусского государства станет 11-е октября. Ожидается, что отдать свой голос за того или иного кандидата смогут около 7 миллионов избирателей.