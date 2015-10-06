В Минск прибыла большая группа специалистов Исламской Республики Пакистан

Новости Беларуси. Биотехнологии, химия, IT. Это далеко не все направления, в которых намерены сотрудничать белорусские и пакистанские ученые. 6 октября песрпективные проекты обсуждали в рамках первого совместного научного форума. В Минск прибыла большая группа специалистов Исламской Республики. Сейчас прорабатывается вопрос о совместном финансировании фундаментальных и прикладных работ. В ближайшее время стороны намерены наладить и обмен студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бадшах Амин, глава Департамента химии университета Каид-и-Азам (Пакистан):

Мы посетили биологическое отделение Академии Наук, были очень впечатлены результатами. Там были представлены разработки в области биологии и животноводства. И эти разработки являются перспективными для нас. Мы готовы к обмену студентами. Это также очень перспективное для нас направление.