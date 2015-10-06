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В Минск прибыла большая группа специалистов Исламской Республики Пакистан

06 октября 2015 10:59
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Новости Беларуси. Биотехнологии, химия, IT. Это далеко не все направления, в которых намерены сотрудничать белорусские и пакистанские ученые. 6 октября песрпективные проекты обсуждали в рамках первого совместного научного форума. В Минск прибыла большая группа специалистов Исламской Республики. Сейчас прорабатывается вопрос о совместном финансировании фундаментальных и прикладных работ. В ближайшее время стороны намерены наладить и обмен студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бадшах Амин, глава Департамента химии университета Каид-и-Азам (Пакистан):
Мы посетили биологическое отделение Академии Наук, были очень впечатлены результатами. Там были представлены разработки в области биологии и животноводства. И эти разработки являются перспективными для нас. Мы готовы к обмену студентами. Это также очень перспективное для нас направление.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Пакистан # Бадшах Амин

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