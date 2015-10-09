Выборы Президента Беларуси-2015: Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Волчецкая проголосовала досрочно

Новости Беларуси. Практически каждый пятый избиратель в Беларуси уже сделал свой выбор. Таковы данные только за три дня досрочного голосования.

За выборами следят как национальные наблюдатели, так многочисленные представители международных организаций, их более девятисот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ее спортивном прошлом знает без преувеличения вся Беларусь. Известная советская гимнастка, олимпийская чемпионка 1964, уроженка Беларуси. 9 октября Елена Волчецкая на свой избирательный участок пришла проголосовать. Досрочно. Личные планы не позволят прийти в основной день выборов.

Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

Досрочное голосование необходимо. У людей разные дела – и неотложные, и важные.

Тем временем досрочное голосование активно идет по всей стране. Только за три последних дня на избирательные участки пришли более 18,5% избирателей. 15% — проголосовали досрочно за пределами нашей страны.

Отдать свой голос приходят целыми семьями. Активное участие принимает молодежь. Голосуют и те, кому рабочий график не позволит прийти в основной день голосования.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Выборы – это день, позволяющий сделать определенный шаг в очередном развитии государства и в очередном выборе, который делает каждый из нас. Естественно, это праздник.

В мониторинге за выборами участвует более 37 тысяч национальных наблюдателей, международных экспертов – более девяти сотен. Цифры немалые. В этом году есть и свои «впервые». Кроме наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, дипкорпуса в Беларусь приедут и представители Шанхайской организации сотрудничества.

А тем временем с мониторингом территориальных комиссий и избирательных участков и наблюдатели от СНГ. Миссия международных экспертов 9 октября побывала в Минском районе. Миссию наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев уже возглавлял. На парламентских выборах два года назад. Теперь кампания президентская.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ выборах Президента Республики Беларусь:

Если до недавнего времени у нас работали только 43 долгосрочных наблюдателя, то сейчас мы уже зарегистрировали 383. Мы поддерживаем контакт с наблюдателями из других миссий, обмениваемся мнениями.

К освещению выборов готовятся и журналисты. В Синеокой ждут представителей СМИ из 30 стран. Всего тысяча корреспондентов. Большая часть из них как раз из иностранных СМИ. Специально для них в дни выборов работать будет и информационный центр ЦИК.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

542 зарубежных журналиста будут освещать выборную кампанию. И мы сегодня уже видим большой интерес национальных средств массовой информации.

В день голосования на выходе с избирательных участков будут проводить опросы или так называемые экзит-поллы. Аккредитованы три организации: Молодежная лаборатория социологических исследований, Институт социологии Национальной академии наук и международный Институт сравнительных социальных исследований «Евразийский барометр». В поле зрения последнего 11 октября попадут 303 участка. А вот работать здесь будут более девяти сотен интервьюеров.

Кристиан Херпфер, директор Института сравнительных социальных исследований «Евразийский барометр» (Австрия):

Цель этого опроса — охватить не только жителей больших городов, но и малых деревень, и сел для того, чтобы получить реальную, действительную картину того, как голосовали избиратели.