Лилия Ананич: Журналисты из 30 стран будут освещать президентские выборы в Беларуси

Новости Беларуси. Журналисты из 30 стран будут освещать президентские выборы в Беларуси. Об этом 9 октября сообщила министр информации Лилия Ананич. На встрече речь шла о работе Информационного центра ЦИК в этот важный для всей страны день.

Освещать выборную кампанию будут около тысячи корреспондентов, причем большая половина из них – это представители иностранных СМИ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

542 зарубежных журналиста будут освещать выборную кампанию. И мы сегодня уже видим большой интерес национальных средств массовой информации. 398 журналистов белорусских СМИ будут работать и на многочисленных участках, а также в формате мероприятий, которые будут проходить в информационном центре. Созданы все условия для того, чтобы журналисты могли полноценно, комфортно, качественно работать с информацией.