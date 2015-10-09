Прямой эфир

Лилия Ананич: Журналисты из 30 стран будут освещать президентские выборы в Беларуси

09 октября 2015 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Журналисты из 30 стран будут освещать президентские выборы в Беларуси. Об этом 9 октября сообщила министр информации Лилия Ананич. На встрече речь шла о работе Информационного центра ЦИК в этот важный для всей страны день.

Освещать выборную кампанию будут около тысячи корреспондентов, причем большая половина из них – это представители иностранных СМИ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
542 зарубежных журналиста будут освещать выборную кампанию. И мы сегодня уже видим большой интерес национальных средств массовой информации. 398 журналистов белорусских СМИ будут работать и на многочисленных участках, а также в формате мероприятий, которые будут проходить в информационном центре. Созданы все условия для того, чтобы журналисты могли полноценно, комфортно, качественно работать с информацией.

# Лилия Ананич # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Выборы Президента Беларуси-2015: за три дня досрочно проголосовали свыше 18,5% избирателей
09 октября 2015 07:30

Выборы Президента Беларуси-2015: за три дня досрочно проголосовали свыше 18,5% избирателей

Певица Анжелика Агурбаш: Судьба нашей любимой родины, нашей Беларуси всегда в наших руках
09 октября 2015 06:41

Певица Анжелика Агурбаш: Судьба нашей любимой родины, нашей Беларуси всегда в наших руках

Теннисист Максим Мирный: Каждый должен высказать свое мнение о том, с каким человеком он желает видеть свое будущее
09 октября 2015 06:35

Теннисист Максим Мирный: Каждый должен высказать свое мнение о том, с каким человеком он желает видеть свое будущее