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Почти 20% избирателей Минской области уже проголосовали досрочно на выборах Президента Беларуси

09 октября 2015 15:03
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Новости Беларуси. Выполнили гражданский долг. Почти 20 процентов избирателей Минщины проголосовали досрочно на выборах Президента. Таковы данные по итогам первых трех дней досрочного голосования. Жители области активно приходят на участки.

Досрочное голосование завершится в субботу. Участки будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Основной день голосования – 11 октября с 9 до 20 часов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проголосовать досрочно среди прочих решила и директор гимназии №1 Борисова Людмила Видела. Отличник образования, обладательница медали Франциска Скорины. Этот год был особенно значимым для Людмилы Эдуардовны и ее коллег: учреждение внесли на Республиканскую доску Почета. В воскресенье она будет находиться на рабочем месте, поэтому свой ​​выбор сделала досрочно.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года # Досрочное голосование

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