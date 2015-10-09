Выборы Президента Беларуси-2015: досрочно проголосовал Игорь Бузовский

Новости Беларуси. Практически каждый пятый избиратель в Беларуси уже сделал свой выбор. Таковы данные за три прошедших дня досрочного голосования. 9 октябоя утром участки вновь открылись по всей стране.

Отдать свой голос приходят целыми семьями. Активное участие принимает молодежь. А вот среди регионов лидирует Витебский. 10 октября, в последний день досрочного голосвания, участки также будут работать с 10 до 19 часов с перерывом на обед.

Сегодня отдать свой голос досрочно пришел и заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Выборы – это день, позволяющий сделать определенный шаг в очередном развитии государства и в очередном выборе, который делает каждый из нас. Естественно, это праздник, естественно, решение, которое позволяет в дальнейшем определить, спланировать свою дальнейшую жизнь не только отдельно взятого человека, не только отдельно взятого гражданина, а республик, страны в целом. Это событие, это грандиозное событие, поэтому мы должны его сделать на высоком уровне во всех отношениях, начиная от правовой плоскости и заканчивая организационными мероприятиями.