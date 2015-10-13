ЦИК Беларуси удовлетворен предварительным заключением миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси удовлетворен предварительным заключением, которое предоставила миссия ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами. Об этом 13 октября сообщила глава ЦИК. Мониторингом проходящей кампании занималось более 400-т международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи и БДИПЧ ОБСЕ. Сегодня, 13 октября, в Центризбиркоме прошла встреча с руководством миссии.

Пятый день работы и мониторинг почти двух десятков избирательных участков. В белорусскую столицу Григорий Кулеш приехал в составе самой многочисленной миссии — от государств СНГ. Сегодня международный наблюдатель уже уезжает в родной Казахстан. С впечатлениями о Беларуси и, конечно, о прошедших выборах.

Григорий Кулеш, наблюдатель от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

На одном из избирательных участков было 19 местных наблюдателей. То есть их было больше, чем членов комиссии. Это уже говорит о том, что, в принципе, процесс довольно прозрачный и транспарентный.

У международных экспертов был насыщенный график. Всего Центральная комиссия аккредитовала более 800 человек. В центре их внимания было около шести тысяч избирательных участков. О главном белорусском политическом событии в режиме «нон-стоп» рассказывали представители СМИ из 30 стран. Всего тысяча корреспондентов. А совсем рядом и те, кто может высказать свой экспертный взгляд.

Евгений Колюшин, наблюдатель от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:

Я был в Гродненской области, в Минске был на большом количестве участков. Впечатление очень хорошее. Избирательная кампания прошла спокойно.

В итоге на страницах печатных СМИ и в телеэфире все новые заголовки.

Объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения (Латвия):

«Александр Лукашенко действительно выиграл выборы президента Беларуси... И показательно, на этот раз не усомнились даже наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ».

Аргументы и факты (Россия):

«Нынешняя победа белорусского лидера отличается тем, что уверенность в подобном исходе голосования выражали практически все, включая представителей Запада, традиционно выступающих с резкой критикой Лукашенко».

Кроме статей о выборах, подготовлены и отчеты. Правда, уже наблюдателей. К примеру, от Парламентской ассамблеи и БДИПЧ ОБСЕ аккредитовались более 400 человек. Сегодня Лидия Ермошина встретилась с руководством миссии. Предварительным заключением от этих международных наблюдателей Центризбирком удовлетворен. Отчет сбалансирован: в нем говорится и о минусах, и о плюсах. Например, об открытости членов избирательных комиссий, их сотрудничестве с наблюдателями и работе СМИ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Был отмечен как очень хороший процесс голосования на 95% участков, где были международные наблюдатели. Да, были отмечены недостатки, связанные с прозрачностью, четкостью работы участковых избирательных комиссий в момент подсчета голосов. Тем не менее я хотела бы отметить, что количество случаев, где члены миссии высказали замечания, уменьшилось по сравнению с парламентскими выборами 2012 года.

Тем временем итоги подводят не только Центризбирком, наблюдатели и избиратели. У Ларисы Саковец своя арифметика. Торговая. Атмосферу праздника повар со стажем на себе ощутила как никто другой. Говорит, к 11 октября готовится пришлось даже в ночную смену.

Лариса Саковец, повар:

Выпекали выпечку, чтобы было все свежее, вкусное, чтобы доставить ее утром на избирательные участки, чтобы удивить всех избирателей.

Впрочем, огромный торговый ассортимент был на избирательных участках по всей Синеокой. Кулинарные, хлебобулочные изделия, фрукты, овощи. Только минчане за день купили 121 тонну картофеля, 172 — овощей, 19 тонн яблок и 12 тонн мясных изделий. На ярмарках и в буфетах наторговать успели на 13,5 миллиардов рублей. Избиратели и наблюдатели оценили и белорусскую национальную кухню.

Светлана Субботина, первый заместитель директора по коммерческим вопросам торгового предприятия:

Нас посетили такие интересные гости, как наблюдатели ОБСЕ. Мы их угощали блюдами национальной кухни, они были до безумия счастливы от нашего гостеприимства.

О том, как прошли белорусские выборы, говорить будут 16 октября. На этот день запланировано заседание ЦИК.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня проходит заседание территориальных избирательных комиссий уже областей и Минска. Завтра будут представлены данные и итоговые документы в Центральную комиссию. И один день остается на то, чтобы сделать оценку того, насколько качественно были рассмотрены жалобы и претензии наблюдателей.

Сегодня в Центризбиркоме ведется подготовительная работа. Все для того, чтобы уже к пятнице составить полноценную картину прошедших президентских выборов и подвести окончательные итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.