Александр Лукашенко: Новый этап начинается в жизни моей и, наверное, нашего общества в целом

Новости Беларуси. Новая страница отношений по линии Беларусь – Австрия. О развитии общей экономики шла речь на встрече президента нашей страны с первым заместителем председателя Национального Совета Австрии. В эти дни в Минске находятся с визитом представители официальной Вены и руководители крупных австрийский компаний. Многие из них принимали участие в модернизации предприятий нашей республики.

Гости из Австрии представляют официальную Вену. Это вице-спикер палаты парламента и президент палаты экономики. Последняя, кстати, объединяет 300 тысяч предприятий и продвигает интересы австрийского бизнес-сообщества на мировом уровне.

Год назад отношения между государствами заметно оживились, хотя до этого Австрия держалась в русле санкционной тактики Евросоюза. Но экономика волей-неволей выходит на первое место и влияет на политику. А ведь многие чиновники пришли во властные структуры как раз-таки из бизнеса. Контактов стало больше. И эта встреча проходит после важного события в стране — выборов президента.

Карлхайнц Копф, первый заместитель председателя Национального Совета Австрийской Республики:

Нашу встречу можно расценивать как удачное стечение обстоятельств В прошедшее воскресенье Вы одержали убедительную победу на президентских выборах. Вчера Евросоюз сделал первый шаг к отмене санкций. Уверен, что за этим последуют и другие шаги, и в наших отношениях действительно будет открыта новая страница, мы вступим в новую эру. Я рад, что Австрия традиционно играла важную роль в налаживании контактов между Беларусью и ЕС в снятии напряженности.

Политическая стабильность — важное условие для тех, кто думает, куда вкладывать деньги. Тем более для рациональных австрийцев. В последние годы эта богатейшая страна — один из основных инвесторов в белорусскую экономику. В 2013 году, к примеру, австрийские бизнесмены инвестировали в Беларусь 500 миллионов долларов. Для них наш рынок — в четверке самых значимых на пространстве СНГ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Новый этап начинается в жизни моей и, наверное, нашего общества в целом. Это еще надо осмыслить, но наша встреча с вами неслучайна. В моей памяти после первых президентских выборов остались темы и встречи, связанные с взаимоотношениями с Австрией. И мне тогда показалось, что Запад как-то распределил свои роли на постсоветском пространстве, и нам досталась такая высокотехнологичная и в чем-то похожая на нас Австрия. Одно из первых предприятий, которое я тогда посещал — это был Белорусский металлургический завод, который мы вместе с вами строили. Поэтому, наверное, неслучайно на этом этапе, когда вроде бы у нас потепление происходит с Евросоюзом и с отдельными странами Евросоюза, неслучайно и закономерно то, что мы сегодня встречаемся с вами и в Минске проходят мероприятия, связанные с экономическим сотрудничеством: с одной стороны представители Евразийского экономического союза, с другой — Европейского союза в лице не чужой уже нам Австрии.

Свой вклад в общий 300-миллионный товарооборот делает и компания этого австрийского бизнесмена. Еще 30 лет назад его отец начал сотрудничать со жлобинским заводом БМЗ. Сегодня Клаус продолжает семейный бизнес и друзьям советует иметь дело с Беларусью. Продукция отечественных металлургов, которую используют для производства спорткаров или шин, из этого офиса расходится по всему миру.

Клаус Писец, владелец компании, председатель внешней торговли Вены:

Хорошее качество, отношение людей к работе, белорусы позитивные. А ведь там производят очень сложную высокотехнологичную продукцию. И она соответствует самым высоким запросам качества. Сегодня эта продукция, в том числе и с нашей помощью, уже сделала имя на международном рынке, поэтому она очень хорошо идет на экспорт.

Один из крупнейших проектов с участием австрийского капитала реализуют под началом большого деревообрабатывающего холдинга из Центральной Европы в Могилеве. Здесь полтора года назад ввели в эксплуатацию важный объект — завод по выпуску ориентированно-стружечных плит. Суперпрочные и современные. Из таких не то что мебель, даже каркасный дом получится.

Виктор Шапин, начальник производства:

Климат для ведения бизнеса на территории Беларуси достаточно комфортный, мы уже отработали 1,5 года. Качество плит, которые мы выпускаем, великолепное, соответственно, мы завоевали рынок СНГ, сейчас завоевываем рынок Европы.

То, что Беларусь открыта для австрийского бизнеса, президент подтверждает на сегодняшней встрече.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо на основе имеющегося опыта сотрудничества открывать новую страницу и двигаться вперед. Я бы не сказал, что мы упустили время. Нет. Мы сотрудничали с Австрией.

Мы очень благодарны за инвестиции, помощь инвестиционную, которую вы нам оказали в ходе модернизации предприятий. С большим удовольствием будем приветствовать бизнес австрийский в Беларуси. Условие только одно: чтобы те, кто приходит сюда, относились к нашему народу так, как в Австрии. Чтобы вы понимали, что вы — наши компании. Мы вас будем защищать точно так, как свои компании белорусские. Вы нам чужими не будете. Мы будем делать все, чтобы вам здесь было комфортно. Со стороны австрийского бизнеса должно быть точно такое же порядочное отношение к нашему государству и народу.

Кстати, с президентом Австрии Александр Лукашенко провел краткую встречу две недели назад в Нью-Йорке. Тогда глава государства пригласил Хайнца Фишера приехать в Беларусь. Известно, что в ближайшее время австрийское руководство планирует открыть в Минске посольство. Сейчас сотрудники МИД прорабатывают организационные вопросы. Дипмиссия станет проводником экономических и политических интересов этого европейского государства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.