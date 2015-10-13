МИД Хорватии: ЕС стремится приблизить к себе Беларусь как партнера для стабилизации региона

Новости Беларуси. Показателем улучшения отношений между Беларусью и ЕС служит и решение о приостановлении санкций в отношении нашей страны. Оно было принято на заседании министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге. Разумеется, тема получила широкий резонанс — ее обсуждают политики и эксперты.

Многочисленные эксперты и СМИ давно обсуждали возможность изменения политики Евросоюза по отношению к Беларуси. Понятно, что санкции противоречат интересам обеих сторон. И вот заседание министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге расставило все точки — ограничительные меры приостановлены.

Весна Пусич, министр иностранных дел Хорватии:

ЕС стремится приблизить к себе Беларусь. Не для приема в ЕС, но как партнера для стабилизации региона. Для этого санкции по меньшей мере временно будут приостановлены.

Негативная риторика европейских политиков шаг за шагом меняется в противоположную сторону. Этому, безусловно, поспособствовала позиция нашей страны на международной арене. В свете геополитического шторма, иметь возле себя спокойного, дружелюбного соседа, который готов помочь и ратует за мир, — большое дело для ЕС.

Андрей Иванов, политолог:

Объективные тектонические глобальные перемены, которые сейчас происходят в мире, они вынудят к этому, что мы будем садиться за стол, разговаривать и во многом на равных. Я думаю, что нам надо относиться к этому спокойно, ровно. В то же время надо очень грамотно дипломатически использовать для того, чтобы выстраивать дальнейшие отношения, возможно, какие-то соглашения, торговые соглашения. Все это нужно. Поэтому нужно развивать отношения.

Пересмотр санкционной политики в Совете Европы пока только началось. Нынешняя «заморозка» таких мер носит временный характер, однако пока все обстоятельства складываются в пользу того, что это решение в дальнейшем станет постоянным.

Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Республики Германии:

Полного согласия между участниками ЕС по этой теме пока нет, но общая направленность на изменение отношений с Беларусью очевидна.

Санкции — не панацея в налаживании политического диалога. Похоже, в Брюсселе это начинают понимать, но по традиции в оценках и обещаниях еврочиновники крайне сдержанны. Кстати, не прошли мимо темы санкций и видные политики восточной Европы.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Положительный факт. Я вообще не верю в такой инструмент межгосударственных отношений, как санкции. Когда возникают какие-то проблемы, не исчерпаны остальные меры для их урегулирования, санкции — не самый эффективный способ.

В определенной мере Европейский Союз увяз в санкциях. И такие ограничительные меры, как правило, сказываются и на самом Евросоюзе. Только за последний год отказ от сотрудничества с рядом стран опустошил кошелек ЕС на миллиарды евро.

Николай Сергеев, политолог:

Санкции изначально отличались бессмысленностью, потому что никаким образом повлиять на политику Республики Беларусь как внутри Беларуси, так и на внешнеполитической арене, никак не могли. Поэтому отмена их говорит о том, что, возможно, они убедились в том, что это занятие вообще не имеет никакого смысла.

В неэффективности такого подхода убедились и Соединенные Штаты. Более полувека США держали в «санкционном» статусе Кубу. Но в потоке неоправданных обвинений и запретов больше уже плыть не получалось. В итоге остров Свободы выстоял, а Госдеп, признав несостоятельность такого подхода, пошел на уступки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.