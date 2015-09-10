Выборы-2015: Интервью с Лидией Ермошиной – 10 сентября в 23:00 на СТВ

Новости Беларуси. О явке избирателей, об интриге нынешних выборов и о том, что движет кандидатами в Президенты. Об этом глава Центризбиркома рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу СТВ. «Простые вопросы» Лидии Ермошиной задал ведущий программы Егор Хрусталев.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мне кажется, что все-таки, я так вижу, пока у всех благой порыв. Мне кажется, что каждый из них все-таки думает о благе родины и думает, что он на этом месте способен принести пользу. Зачастую, на волеизъявление избирателей влияет не только возможность выбора, но и желание поддержать главу государства. Посмотрите, в какое нелегкое и постоянно меняющееся время мы живем.

Откровенно о государственном и личном. Интервью председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов в новом проекте нашего телеканала «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.