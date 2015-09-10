Центризбирком зарегистрировал 4 кандидата в Президенты Беларуси

Новости Беларуси. 10 сентября стали известны имена тех, кто будет бороться за главный государственный пост в стране. Удостоверения кандидатов в Президенты получили Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич. Сегодня же определены даты и время выступления кандидатов в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще за несколько часов до начала заседания в Центризбирком прибывают журналисты. На эту встречу аккредитованы более 60 представителей СМИ. В зале яблоку негде упасть. За круглым столом – представители Центральной и областных избирательных комиссий. На повестке дня более 10 вопросов. Один из главных – регистрация кандидатов в президенты. Вот они друг за другом появляются в зале и сразу же оказываются под прицелом фото и видеокамер.

Чтобы получить удостоверение кандидата в Президенты, нужно было собрать минимум 100 тысяч подписей избирателей. С этой задачей справились пятеро выдвиженцев. Но зачет Центризбирком поставил не всем. Больше всего вопросов было к Виктору Терещенко. Подписи, собранные его инициативной группой, признаны недействительными. Но документы на регистрацию в кандидаты он подал. Сегодня в Центризбирком Терещенко не пришел.

Дмитрий Шевцов, Председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

В Заводском районе за понедельник 10 августа из одного только дома взяты подписи фактически из каждой квартиры – с 42-й по 321-ю. Я как практик уже с 15-летним стажем хочу отметить, что в среднем на одну квартиру при поквартирном обходе затрачивается где-то порядка 15 минут – это если очень быстро. Таким образом, на данный дом нужно было затратить как минимум 31 час.

В первых рядах сегодня и Жанна Романовская. Но не первая в очереди за удостоверением кандидата. На предвыборном поле ее инициативная группа потерпела фиаско – не смогли собрать необходимого количества подписей. В регистрации Романовской отказали. Но она все равно решила выступить.

Впрочем, дальше все пошло как по нотам. Удостоверения выдвиженцы получают в порядке подачи документов в ЦИК. Татьяна Короткевич заметно волнуется. В предвыборной гонке она новичок. Да и единственная женщина – кандидат на высший пост в стране. Ее инициативная группа собрала чуть более 100 тысяч подписей, а это пропуск в следующий этап. Сегодня ЦИК зарегистрировал и доверенных лиц, которые могут официально представлять кандидата.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Приветствую еще раз всех присутствующих здесь. Сегодня я получаю регистрацию в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь и это стало возможно благодаря тому, как сработала моя команда, и благодаря тем людям, которые подписались в мою поддержку. Искренне и от всего сердца я их сегодня благодарю.

Сергей Гайдукевич претендует на президентский пост уже не раз, поэтому правила регистрации для него знакомы. Тем не менее, ЦИК отмечает, что не все документы соответствую действительности. В декларации о доходах замечают ошибку. Центризбирком признает ее незначительной – в этом году у него есть такое право. А Сергей Гайдукевич получает право проводить предвыборную агитацию. Зарегистрированы и его официальные представители.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я за сильную Беларусь, демократическую, сверенную, чтобы над нашей страной было мирное небо, чтобы мы жили в спокойствии, мире и согласии, граждане дорогие! Вы всегда помните, как я говорил: порядок в стране – это достаток доме. Я за достойные пенсии, за достойную заработную плату.

В буквальном смысле не терпится получить билет в следующий этап избирательной кампании Николаю Улаховичу. Срывается с места, не дождавшись окончательного голосования комиссии. Отшутился, мол, первый раз на таком мероприятии. Шутку, что называется, оценили – удостоверение кандидат получил.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Придя сюда именно кандидатом в Президенты Республики Беларусь, надеюсь, что смогу принести пользу Родине тем, что на сегодняшний день не такая уж простоя обстановка у нас. Да, действительно кризис тронул всех. Многие пытаются объяснить и помочь, как его завершить. Я скажу одно: будем работать вместе, будем его преодолевать.

Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты Александра Лукашенко, которого на заседании комиссии представлял руководитель его инициативной группы. Подписи в поддержку этого выдвиженца отдали более 1 миллиона 700 тысяч белорусов. Кроме того, ЦИК зарегистрировал 30 доверенных лиц Александра Лукашенко и его финансового представителя.

Михаил Орда, руководитель инициативной группы кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

По сбору подписей мы видели, что оказана гражданами Беларуси беспрецедентная поддержка. Люди поддержали кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко, оставив свои подписи за него как за мудрого и сильного политика. Они поддержали Александра Григорьевича Лукашенко как национального лидера, который никогда не уходил от проблем и всегда брал ответственность за свою страну и за свой народ.

На заседании ЦИК утвердил форму и число бюллетеней для голосования. Появилось и расписание выступлений кандидатов в СМИ. В радио и телеэфире они появятся дважды, а вот когда – каждый из кандидатов определил сам в результате жеребьевки. Теледебаты пройдут 3 октября.

Тем временем в Беларусь прибывают международные наблюдатели. На данный момент Центризбирком аккредитовал 195 зарубежных экспертов. Это представители миссии Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В целом, избирательная кампания проходит спокойно, а прогнозы делать пока рано.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Сегодня на заседании они выступили достойно, показали себя интересно. И, вполне возможно, агитационная кампания будет интересной.

Таким образом, за президентское кресло поборются 4 кандидата. Они готовятся приступить к агитации – наиболее активному этапу избирательной кампании. Уже определены места, где претенденты на пост Президента смогут проводить предвыборные митинги. Территориальные избиркомы готовят списки избирателей. Выборы в Беларуси пройдут 11 октября.