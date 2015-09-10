Совместное оперативное учение Вооруженных Сил Беларуси и России «Щит Союза-2015» началось 10 сентября

Новости России. 10 сентября началось совместное оперативное учение Вооруженных Сил Беларуси и России «Щит Союза-2015».

В учениях задействовано более 8 тысяч военнослужащих двух государств, 400 боевых машин, в том числе около 100 танков, десятки самолетов и вертолетов.

Основные действия будут разворачиваться в Ленинградской и Псковской областях.

Для отработки вопросов авиационной поддержки войск и проверки Единой региональной системы ПВО Союзного государства задействованы авиационные полигоны «Кингисепп» и «Ашулук», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:

В данных учениях, в ходе планирования этих учений уже учитываются те риски, вызовы и угрозы, которые могут возникнуть или существуют в интересах не только внутренней безопасности Республики Беларусь, но и коллективной безопасности в рамках восточно-европейского региона. И, конечно же, каждый военнослужащий на данном учении, во-первых, получает практику. Учения с каждым годом становятся более расширенными, более приближенными к ведению активных боевых действий. И на них отрабатываются наиболее сложные вопросы.

Уже осуществлена перегруппировка контингента войск на дальние расстояния. Будет проверяться совместимость управления новейшими системами войск и вооружения.

Учения носят исключительно оборонительный характер и не направлены против какого-либо государства. Его цель – поддержание стабильности, укрепления мира и спокойствия в восточно-европейском регионе.