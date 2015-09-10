Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич – кандидаты в Президенты Беларуси

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси зарегистрировал кандидатов в Президенты.

За высший государственный пост будут бороться четыре претендента: это Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич.

10 сентября они получили удостоверения кандидатов в президенты. Александра Лукашенко на заседании представлял руководитель его инициативной группы.

В ЦИК сообщили, что документы на регистрацию в кандидаты подали еще два выдвиженца. Виктор Терещенко не прошел в следующий этап. Подписи его инициативной группы были признаны недействительными, поэтому в регистрации ему отказали. Жанне Романовской не удалось собрать необходимое количество подписей.

10 сентября определены даты и время выступления кандидатов в СМИ. В радио и телеэфире они появятся дважды, а вот когда, каждый из кандидатов определил сам в результате жеребьевки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Сегодня на заседании они выступили достойно, показали себя интересно. И, вполне возможно, агитационная кампания будет интересной. На данный момент в Центральной комиссии аккредитовано 195 международных наблюдателей. Но из них 105 наблюдателей являются наблюдателями от Исполкома СНГ. Что же касается западных наблюдателей, то там только где-то 40 с небольшим – это наблюдатели от ОБСЕ, и 9 анкет представила Миссия парламентской ассамблеи Совета Европы, которая приезжала на днях в страну.

В ближайшее время кандидаты приступят к следующему этапу избирательной кампании – агитации. Уже определены места, где претенденты на президентский пост смогут проводить предвыборные митинги. Выборы пройдут 11 октября.