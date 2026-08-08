Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Европа «засыхает» – климатические аномалии лишь отражают внутреннее состояние некогда глобального лидера, у США истощаются тротиловые закрома, никогда нельзя снарядами и ракетами уничтожить идейный Иран, страны продолжают создавать новые военные союзы, а наши братья и ближайшие соседи по территории и единой цивилизации убивать друг друга. Причем нелепость и фальшь этой войны в том, что она сакральная. Для обитателей Банковой она денежная. Для украинского народа – за территории, а для Кремля – не общенародная, а лишь прокси-война.

А вот Бог бережет белорусов. У нас самый страшный фронт – это грозовой. Справляемся. Спасатели, энергетики, коммунальники устраняют последствия стихии. А аграрии убирают хлеб. Даже ночью. Вот это и есть маяк нашего развития.

О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Гармония белорусского мира, дабрабыту, ладу – в размеренности нашей модели развития. Вовремя делаем все, что надо, и спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой внедряем новые идеи. Одного нам не хватает – белорусоцентричности по отношению к своему.

Мы гордимся чистотой полей и улиц, качеством продукции, даже показательной воспитанностью городской публики и наивностью людей труда. Про это поют песни, гости страны снимают рилсы и тиктоки. Восхищаются заповедником нашей советскости – в плане отношений между людьми.

В Беларуси все-таки не деньги главное. Запад, конечно, оказывает влияние. Но качество товаров и отношений – важнее сверхприбылей. И основа этого ведь не в том, что мы сохранили памятники Ленину. Все гораздо глубже нравственного кодекса коммунизма и дольше 70-летнего советского периода.

Суть – в нашем национальном характере. Работать, не ссориться, не быть заносчивыми и импульсивными, не доводить дело до драки, но за свое стоять до последней капли крови. Нам бы еще остаться такими же милосердными, отзывчивыми, не оторваться от родной земли. Любить свое, а потом уже восхищаться другим.

Если уж совсем честно, для нас эталоном всегда выступает Западная Европа. Вершина благополучия, но их благополучие тонет в антропологическом и политическом постмодернизме, а мы постепенно и уверено улучшаем быт своей страны. Пускай и со скоростью комбайна, убирающего хлеб. А фестивалей так сейчас точно больше, чем во всей Европе.

Действительно, стана фестивалит. На одном квадратном километре Немиги – молодежный дэнс, музыка для души, мало этого – наслаждайтесь благолепием богослужений. Но фестивали не учат или не всегда учат любить свое. Ценить начинаешь через пот, а того и хуже…

Но сейчас наша медийная политика – не стращать белорусов угрозами. Пускай радуются, хлопают, балюют и спокойно трудятся. Но при этом не стоит забывать и о благодарности. Богу, родителям, Родине, ну и да, властям. У каждого праздника есть свой режиссер. И все-таки любить свое. Ценить его. А то ведь зачастую кажется, что и счастье за границей слаще, и образование получше. Эти поиски заморского зачастую превращаются в затянутые поиски себя, а потом и нормального места работы. Сколько таких историй. Жалко и денег ваших родителей, и вашего потраченного времени.