Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»

Новости Беларуси. С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Франк-Вальтер Штайнмайер в своей телеграмме выразил искреннюю признательность Беларуси в сохранении стабильности в европейском регионе.
Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании отметил, что этот год ознаменовался интенсификацией двусторонних отношений.
Эммануэль Макрон:
Будьте уверены, что Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами Европейского союза в целях содействия лучшему пониманию наших взаимных политических направлений.