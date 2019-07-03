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Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»

03 июля 2019 17:21
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Новости Беларуси. С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, Франк-Вальтер Штайнмайер в своей телеграмме выразил искреннюю признательность Беларуси в сохранении стабильности в европейском регионе.

Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»-1

Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании отметил, что этот год ознаменовался интенсификацией двусторонних отношений.

Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»-4

Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»-6

Эммануэль Макрон:
Будьте уверены, что Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами Европейского союза в целях содействия лучшему пониманию наших взаимных политических направлений.

# Беларусь помнит # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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