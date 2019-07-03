Александр Лукашенко: память о сражавшихся в годы Великой Отечественной войны – часть национального самосознания белорусов

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня Беларусь торжественно отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Этот день, отметил Президент, в далеком 1944 году вернул мир на истерзанную фашистской оккупацией землю, показал несокрушимую силу советского народа, белорусов, стоявших насмерть за свою свободу.

Новости Беларуси. Память о сражавшихся в годы Великой Отечественной войны – часть национального самосознания белорусов. Об этом, как сообщает БелТА , Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 июля на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ровно 75 лет назад здесь отгремели последние бои за столицу нашей Родины – город Минск. Это была победа над самой смертью. Это было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей. Сегодня мы вновь вспоминаем всех, кто героически держал удар агрессора. И эта память – часть нашего национального самосознания.

Из года в год 3 июля белорусский народ особенно остро воспринимает героические эпизоды Великой Отечественной войны. Проживаем заново каждый факт, словно сами до последней капли крови обороняли Брестскую крепость и Буйничское поле, умирали в лагере смерти «Тростенец» и детском концлагере «Красный Берег», горели в Хатыни и форсировали Днепровский рубеж.

Беларусь первой приняла на себя удар захватчиков, стала живым щитом на их пути, и ни пяди родной земли не было отдано без боя. Сопротивление началось с первых минут вторжения врага, но даже разрушенная и оккупированная Беларусь осталась непокоренной.