Александр Лукашенко на встрече с Фионной Гибб: «Евросоюз – опора планеты»

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на дальнейшую активизацию контактов с Великобританией. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фионна Гибб завершает свою миссию в нашей стране и по ее собственному признанию, покидает Минск с сожалением.

Фионна Гибб представляла официальный Лондон в Беларуси три с половиной года. За это время в двухсторонних отношениях наметилось значительное потепление. Состоялось несколько визитов на высоком уровне. Новый виток переживают и торгово-экономические отношения. Сегодня Беларусь и Соединенное Королевство торгуют на 3,5 миллиарда долларов. По этому показателю, среди стран-партнёров, Великобритания занимает третье место. На встрече во Дворце Независимости говорили не только о перспективах взаимовыгодного сотрудничества, обсуждали и международную ситуацию. Александр Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником Brexit, но видит в этом процессе дополнительные резервы для активизации взаимодействия между нашими государствами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Евросоюз – опора планеты. Вместе с США, Китаем, Индией, Россией – это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше. В связи с этим, разговаривая с вашими политиками (благодаря вам они бывали у нас, и много было их), я сказал, что у меня двойственное чувство, когда Великобритания заявила о выходе из Европейского союза. Во-первых, я вам сказал, что я против развала Евросоюза, но Великобритания – это очень мощная страна, она очень многое делала для Евросоюза, она определяла вместе с Германией, Францией, Италией мощь Евросоюза, конечно, это огромная потеря.

Во-вторых, это немаловажно, это большие возможности для нас. Потому что Великобритания обладает колоссальным потенциалом. Если мы интенсифицируем наши отношения – еще раз подчеркну: они стали в последнее время более высокого уровня, приличными стали, и фундамент у нас приличный в виде товарооборота. Все-таки потенциал у нас огромен с учетом вашего потенциала. Не знаю, где вы будете работать. Я, конечно, очень буду рад, если вам в жизни повезет и вы будете в МИД занимать какую-то солидную должность. Хочу, чтобы вы довели до своего ведомства мысль о том, что нам надо интенсифицироваться в отношениях. И очень важно не терять время.