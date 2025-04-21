В 40 км от белорусской границы больше суток горит национальный парк Польши

В Польше разворачивается экологическая катастрофа. 20 апреля днем пожар охватил Бебжанский национальный парк в Подляском воеводстве, всего в 40 километрах от белорусской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что за ночь зона поражения увеличилась с 60 до 450 гектаров. Операция по тушению пожара продолжается уже больше суток. Огонь распространяется стремительно и все еще не взят под контроль. Пламя уже вплотную подобралось к населенным пунктам.

Несмотря на это, спасательные службы успокаивающе заявляют, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. В тушении пожара задействованы более 450 человек. Вот только профильных специалистов среди тех, кто борется с огнем, крайне мало. Привлечены всего 80 пожарных.

Участвуют в тушении и сотрудники лесной охраны, но основные силы – это полицейские и военные, которых бросили на ликвидацию пожара из-за критической нехватки спасателей. Власти воеводства подчеркивают чрезвычайную сложность тушения огня. Из-за болотистой местности практически нет возможности использовать специальную технику. А тем временем ущерб, нанесенный природе Бебжанского национального парка, возрастает.