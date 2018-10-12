«Всегда рады видеть вас здесь». Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Могилёве

Александр Лукашенко и Владимир Путин перед пленарным заседанием V Форума регионов в Могилеве провели двустороннюю встречу.
Об этом сообщается на сайте Президента Беларуси.
«Как и договаривались, мы твердо выполняем запланированное в начале года», – сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что нынешняя встреча для президентов Беларуси и России не последняя в текущем году. Еще предстоят контакты в рамках международных саммитов в Астане и Москве.
Александр Лукашенко тепло приветствовал Владимира Путина в Могилеве, отметив, что этот город не только белорусский, но и русский, так как находится вблизи российской границы на востоке Беларуси.
Александр Лукашенко:
Всегда рады видеть вас здесь. Многое сделано для этого Форума регионов. Приезжайте в любое время.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Президента Беларуси за приглашение, предметную организацию совместной работы на форуме.
Он выразил уверенность, что мероприятия и результаты встреч на форуме будут очень полезными. Владимир Путин подчеркнул, что реализация договоренностей на высшем уровне может быть успешной только тогда, когда дополняется эффективной работой на региональном уровне.
Владимир Путин:
Прямых и эффективно организованных контактов действительно очень много.
Президент России также обратил внимание на благоустройство Могилева, назвав его красивым, и отметил в этом плане заслуги руководства города.
Владимир Путин о Форуме регионов в Могилёве: Эти дни будут очень полезными (здесь подробнее).