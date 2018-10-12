«Всегда рады видеть вас здесь». Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Могилёве

Александр Лукашенко и Владимир Путин перед пленарным заседанием V Форума регионов в Могилеве провели двустороннюю встречу.

Об этом сообщается на сайте Президента Беларуси.

«Как и договаривались, мы твердо выполняем запланированное в начале года», – сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что нынешняя встреча для президентов Беларуси и России не последняя в текущем году. Еще предстоят контакты в рамках международных саммитов в Астане и Москве.

Александр Лукашенко тепло приветствовал Владимира Путина в Могилеве, отметив, что этот город не только белорусский, но и русский, так как находится вблизи российской границы на востоке Беларуси.

Александр Лукашенко:

Всегда рады видеть вас здесь. Многое сделано для этого Форума регионов. Приезжайте в любое время.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Президента Беларуси за приглашение, предметную организацию совместной работы на форуме.

Он выразил уверенность, что мероприятия и результаты встреч на форуме будут очень полезными. Владимир Путин подчеркнул, что реализация договоренностей на высшем уровне может быть успешной только тогда, когда дополняется эффективной работой на региональном уровне.

Владимир Путин:

Прямых и эффективно организованных контактов действительно очень много.

Президент России также обратил внимание на благоустройство Могилева, назвав его красивым, и отметил в этом плане заслуги руководства города.