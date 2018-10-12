Владимир Путин о Форуме регионов в Могилёве: Эти дни будут очень полезными

Новости Беларуси. Могилёв принимает V Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в могилёвском аэропорту

В заключительный день работы форума участие в нём принимают Президенты Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин уже провели двустороннюю встречу. Риторика переговоров – доброжелательная.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Эти дни будут очень полезными, потому что наши с вами обоюдные усилия, организация работы на верхнем этаже, что называется. Они будут успешными в том случае, если дополнятся эффективной работой наших коллег в регионах России и Беларуси. Я рад новой встрече. Мы с вами всегда в контакте друг с другом. Это очередной рубеж, очень интересный и полезный для нашего сотрудничества.