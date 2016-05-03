Прямой эфир

Александр Лукашенко: при подготовке специалистов и наборе абитуриентов необходимо учитывать потребности экономики

03 мая 2016 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует учитывать потребности экономики при подготовке специалистов и наборе абитуриентов в учебные заведения. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по корректировке правил приема в вузы и ссузы.

В эти минуты во Дворце Независимости обсуждается проект указа, которым предполагается внесение изменений в ход вступительной кампании. Глава государства подчеркнул, что госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний будет тщательно работать, чтобы решать возникающие проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Новые правила приема в вузы и ссузы

Другие новости рубрики

Все новости
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 1 мая: 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС
02 мая 2016 11:14

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 1 мая: 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС

Александр Лукашенко – жителям Шклова: «Людей надо сориентировать вовремя, и это уже задача конкретных властей»
01 мая 2016 16:42

Александр Лукашенко – жителям Шклова: «Людей надо сориентировать вовремя, и это уже задача конкретных властей»

Александр Лукашенко в Ельском районе: земледелие, ассортимент и цены в магазинах и культурно-спортивная жизнь
01 мая 2016 16:42

Александр Лукашенко в Ельском районе: земледелие, ассортимент и цены в магазинах и культурно-спортивная жизнь