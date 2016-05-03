Александр Лукашенко: при подготовке специалистов и наборе абитуриентов необходимо учитывать потребности экономики

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует учитывать потребности экономики при подготовке специалистов и наборе абитуриентов в учебные заведения. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по корректировке правил приема в вузы и ссузы.

В эти минуты во Дворце Независимости обсуждается проект указа, которым предполагается внесение изменений в ход вступительной кампании. Глава государства подчеркнул, что госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний будет тщательно работать, чтобы решать возникающие проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.