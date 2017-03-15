«Я сторонник Европейского союза, но противник двойных стандартов». Александр Лукашенко на встрече с Дидье Рейндерсом

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в привлечении бельгийских инвестиций, а также готова к активизации политического диалога и расширению бизнес-сотрудничества.

Александр Лукашенко 15 марта встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Королевства Бельгии Дидье Рейндерсом.

Кроме внутренних вопросов политики также обсудили тему сотрудничества Беларуси с Европейским союзом. Как заявил Александр Лукашенко, наша страна всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается политических отношений, я понимаю, что вы – столица империи, вы этим дорожите. И во многом зависимы от своих обязательств перед ЕС. Я это считаю нормальным и последнее время категорически высказываюсь за сохранение Европейского союза. Потому что я за многополюсный мир. Евросоюз – мощнейший полюс наряду с Китаем, США. Это мощная опора для планеты. Если она исчезнет, быть беде. Поэтому все ваши «брекситы» и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить. Поэтому я сторонник Европейского союза. Но я противник двойных стандартов, которыми иногда страдает ЕС. Поэтому я хотел бы, чтобы ЕС соответствовал тем декларациям, которые он предлагает всему миру: честность, порядочность, демократичность. Вы всегда в нашем лице будете видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе. Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, мы никогда в будущем этих проблем вам создавать не будем. Мы хотим с вами сотрудничать.

По словам Дидье Рейндерса, Бельгия рассчитывает на активизацию контактов с Беларусью в двусторонних отношениях, а также на международной арене.

Дидье Рейндерс, заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Королества Бельгии:

Я первый раз в Минске, но у меня есть опыт общения с белорусами в финансовой и банковской сфере. Хотел бы подтвердить заинтересованность наших компаний в сотрудничестве с вашей страной. В Бельгии с большим интересом следят за экономическими реформами, которые проходят и еще будут проходить в Беларуси.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь