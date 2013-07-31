Новости Беларуси. Работа над ошибками. Все строительные недочёты в проблемном доме в столичном районе Лебяжий оперативно исправлены застройщиками. Буквально неделю назад мы уже рассказывали об этой новостройке.

Дом был сдан без действующей канализации, водо- и электроснабжения, а низкое качество некоторых работ тогда было видно невооружённым глазом.

И вот, спустя буквально неделю, картина совершенно иная. И, возможно, именно это пример того, что подобные проблемы вполне решаемы, причем быстро, на что неоднократно в последнее время обращал внимание и Президент.

Напомним, накануне, общаясь с представителями специальной рабочей группы, Глава государства потребовал повысить её эффективность и увеличить требования к ответственным лицам. Также Глава государства обратил внимание на роль СМИ в решении таких проблем.

С экскурсией по новостройке — директор компании-подрядчика. Виталий Александрович заверяет: из списка «анти-рекордсменов» дом можно смело вычёркивать. Электроснабжение, газ и канализацию подключили, строительных недочётов больше нет. А ведь всего неделю назад в «престижности» дома наша съёмочная группа засомневалась. Кривой потолок, некачественные стеклопакеты, трещины и выступающие со стен ржавые гвозди. Сегодня картина иная. Даже в недавних «бракованных» квартирах.

Виталий Цейтин, директор УП «Монолиттрансстрой»:

Была прочищена система вентиляции и появилась тяга.

В своё время дом сдали точно по графику. Претензии соседей относились далеко не к просроченной сдаче или росту цены заветных квартир. Проблемы были в самом квадрате. После заветного письма о заселении в глаза бросились недочёты. В руках новосёла Андрея Сергеева акт о приёме заветных квадратных метров.

Андрей Сергеев:

Вот у нас вентшахта, полотенцесушитель...недостаток устранён. Изначально штукатурка отсутствовала. Был треснут пол, я смотрю всё тоже устранили.

А вот для Раисы Кузьминичны такой «жилищный» подарок от сына стал по-настоящему удачным. О строительных «но» речи не было с самого начала.

Раиса Лисицкая:

Я всё проверяла, я не нашла здесь никаких недостатков, мне сразу понравилось.

К слову, сегодня нет никаких проблем с водо-, электроснабжением и канализацией. Как оказалось, трудности были в самом месте застройки, изначально не обеспеченном ни инженерной, ни транспортной инфраструктурой.

Павел Козлов, генеральный директор компании-заказчика по строительству:

Мы зависимы непосредственно от внеплощадочных инженерных сетей, от сроков их строительства и ввода в эксплуатацию. При отсутствии, например, воды или электроэнергии на магистральных инженерных сетях, соответственно, она не будет присутствовать и на объекте стройки.

Говорили новосёлы и об огромном счёте. За коммунальные услуги. На самом деле, оплата подразумевалась как раз за услуги существующие — капитальный ремонт и техобслуживание.

Александр Шинкевич, председатель товарищества собственников:

Получились большие суммы у людей, которые не зарегистрированы в квартирах. После того, как люди зарегистрируются, оплата будет в 3 раза меньше.

Эта «квартирная история» закончилась хэппи-эндом. Будем надеяться, такая же судьба ожидает и другие строительные эпопеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.