Прямой эфир

Все строительные недочёты в проблемном доме в столичном районе Лебяжий оперативно исправлены застройщиками

31 июля 2013 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Работа над ошибками. Все строительные недочёты в проблемном доме в столичном районе Лебяжий оперативно исправлены застройщиками. Буквально неделю назад мы уже рассказывали об этой новостройке.

Дом был сдан без действующей канализации, водо- и электроснабжения, а низкое качество некоторых работ тогда было видно невооружённым глазом.

И вот, спустя буквально неделю, картина совершенно иная. И, возможно, именно это пример того, что подобные проблемы вполне решаемы, причем быстро, на что неоднократно в последнее время обращал внимание и Президент.

Напомним, накануне, общаясь с представителями специальной рабочей группы, Глава государства потребовал повысить её эффективность и увеличить требования к ответственным лицам. Также Глава государства обратил внимание на роль СМИ в решении таких проблем.

С экскурсией по новостройке — директор компании-подрядчика. Виталий Александрович заверяет: из списка «анти-рекордсменов» дом можно смело вычёркивать. Электроснабжение, газ и канализацию подключили, строительных недочётов больше нет. А ведь  всего неделю назад в «престижности» дома наша съёмочная группа засомневалась. Кривой потолок, некачественные стеклопакеты, трещины и выступающие со стен ржавые гвозди. Сегодня картина иная. Даже в недавних «бракованных» квартирах.

Виталий Цейтин, директор УП «Монолиттрансстрой»:
Была прочищена система вентиляции и появилась тяга.

В своё время дом сдали точно по графику. Претензии соседей относились далеко не к просроченной сдаче или росту цены заветных квартир. Проблемы были в самом квадрате. После заветного письма о заселении в глаза бросились недочёты. В руках новосёла Андрея Сергеева акт о приёме заветных квадратных метров.

Андрей Сергеев:
Вот у нас вентшахта, полотенцесушитель...недостаток устранён. Изначально штукатурка отсутствовала. Был треснут пол, я смотрю всё тоже устранили.

А вот для Раисы Кузьминичны такой «жилищный» подарок от сына стал по-настоящему удачным. О строительных «но» речи не было с самого начала.

Раиса Лисицкая:
Я всё проверяла, я не нашла здесь никаких недостатков, мне сразу понравилось.

К слову, сегодня нет никаких проблем с водо-, электроснабжением и канализацией. Как оказалось, трудности были в самом месте застройки, изначально не обеспеченном ни инженерной, ни транспортной инфраструктурой.

Павел Козлов, генеральный директор компании-заказчика по строительству:
Мы зависимы непосредственно от внеплощадочных инженерных сетей, от сроков их строительства и ввода в эксплуатацию. При отсутствии, например, воды или электроэнергии на магистральных инженерных сетях, соответственно, она не будет присутствовать и на объекте стройки.

Говорили новосёлы и об огромном счёте. За коммунальные услуги. На самом деле, оплата подразумевалась как раз за услуги существующие — капитальный ремонт и техобслуживание.

Александр Шинкевич, председатель товарищества собственников:
Получились большие суммы у людей, которые не зарегистрированы в квартирах. После того, как люди зарегистрируются, оплата будет в 3 раза меньше.

Эта «квартирная история» закончилась хэппи-эндом. Будем надеяться, такая же судьба ожидает и другие строительные эпопеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Виталий Цейтин # Андрей Сергеев # Раиса Лисицкая # Павел Козлов # Александр Шинкевич # УП «Монолиттрансстрой»

Другие новости рубрики

Все новости
Строительно-монтажные работы в минском аквапарке должны быть завершены до 31 декабря
31 июля 2013 13:56

Строительно-монтажные работы в минском аквапарке должны быть завершены до 31 декабря

На осенней сессии Палаты представителей примут закон о бюджете, внесут изменения в Избирательный и Трудовой кодексы
31 июля 2013 11:11

На осенней сессии Палаты представителей примут закон о бюджете, внесут изменения в Избирательный и Трудовой кодексы

На Минщине продолжают строительство социального жилья
30 июля 2013 14:40

На Минщине продолжают строительство социального жилья