Новости Беларуси. Строительно-монтажные работы в минском аквапарке должны быть завершены до 31 декабря. Глава Администрации Президента Беларуси Андрей Кобяков провел 31 июля выездное совещание по вопросам строительства объекта.

Недоработки, на которые обратил внимание Глава государства на прошлой неделе при посещении аквапарка, должны быть немедленно устранены, - подчеркнул Андрей Кобяков, обращаясь к руководителям и работникам строительных организаций. Качество работ будет жестко контролироваться. А для своевременного завершения работ на объекте следует увеличить производительность труда строителей и улучшить организацию работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Те планы, которые намечены, должны быть выполнены. Поэтому это задача руководителей строительных организаций: организовать работу на объекте, чтобы эти планы были выполнены в срок с необходимым качеством. Речь шла о тех внутренних ресурсах и внешних факторах, которые должны быть обеспечены производительностью труда и повышением эффективности труда. То, что сегодня актуально для строительной отрасли. Поэтому это был главный лейтмотив встречи – через какие ресурсы, схемы действий обеспечить рост производительности труда.

На совещании также обсуждался вопрос обеспечения жильем иногородних строителей. В решении этого вопроса необходимо сделать акцент на строительстве арендного жилья и общежитий.