Новости Минской области. «Льготные квадраты». На Минщине продолжают строительство социального жилья. В этом году льготные квадраты возведут в 11 районах области. Из республиканского и областного бюджетов на эти цели направят свыше 53 миллиардов рублей.

В Воложинском первые социальные квартиры новоселы будут обживать уже в августе. 50-квартирный дом находится в центре города. Переедут сюда сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки.

Кстати, в Воложинском районе в очереди на социальное жилье находится свыше 200 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Алиев, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Воложинского райисполкома:

Также осуществляется строительство 12-квартирного жилого дома, тоже социального жилого дома в агрогородке Раков, так как там тоже имеются лица данной категории, состоящие на учете нуждающихся. Кроме социального жилья у нас осуществляется строительство жилого дома для отселения из ветхого и аварийного жилья, то есть это та категория граждан, которые проживают в жилых домах, признанных несоответствующими установленным для проживания санитарно-техническим требованиям, 60 квартир будет отселять их в эксплуатацию ориентировочно в 2014 году, и в настоящее время готовится проектно-сметная документация.