На осенней сессии Палаты представителей примут закон о бюджете, внесут изменения в Избирательный и Трудовой кодексы

Новости Беларуси. Экономический блок законопроектов будет основным на предстоящей осенней сессии Палаты представителей. Об этом заявил сегодня председатель этого законодательного органа Владимир Андрейченко на заседании Совета.

Вторая сессия этого созыва прошла в позитивном ключе, не менее насыщенной будет и третья. Нынешний состав Палаты представителей впервые будет принимать закон о бюджете на следующий год.

В одном пакете с этим документом будут идти и другие, не менее важные. Ожидаются комплексные изменения в Избирательном кодексе, в декабре планируется рассмотреть во втором чтении поправки в Трудовой кодекс. Изменения коснутся ценообразования, торговли и т.д. Всего сейчас на рассмотрении парламентариев находятся 52 документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Цецохо, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В частности, во втором чтении собирается рассматриваться закон «О физической культуре и спорте». В первом чтении предполагают рассматривать законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О здравоохранении». Предусматривается по закону, в частности «О здравоохранении», предполагается рассмотреть внесение изменений в 35 статей. В частности этот законопроект, очень активно участвует общественность, заинтересованные ведомства, структуры в принятии этого законопроекта, поскольку он является знаковым.

Тем временем, Минтруда разрабатывает проект указа о материальной помощи ветеранам к 70-летию освобождения Беларуси. Документ коснётся и граждан, пострадавших от последствий войны. В республике уже реализуется социальная программа поддержки ветеранов, пожилых людей и инвалидов. Проведены обследования условий их жизни, оказана помощь в ремонте квартир и домов. Из Фонда социальной защиты с начала года было выделено почти 13,5 миллиардов рублей в качестве материальной помощи.

