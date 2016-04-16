Беларусь – Совет Европы: Владимир Макей высказался о потенциале взаимодействия сторон

А теперь к Европе обратимся. В Совет Европы Беларусь не отказывается вступать и сотрудничать с Советом Европы хотела бы (не путать, конечно с Евросоюзом). Эту тему затронул на днях министр иностранных дел Владимир Макей, встречаясь с министром иностранных дел Болгарии, которая председательствует сейчас в Комитете министров Совета Европы.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь заинтересована в организации тесного взаимодействия с Советом Европы, которая, с нашей точки зрения, является одной из авторитетнейших европейских организаций и обладает значительным экспертным потенциалом в целом ряде областей. Мы намерены активно развивать сотрудничество и в парламентском измерении.