Королёв, Хьюстон, Станьково — сотрудники белорусского ЦУПа обещают «потолкаться локтями на космическом рынке»

Вернемся на несколько дней назад, чтобы взглянуть вперед. 12 апреля отметили День космонавтики. Это и белорусский праздник. Не только потому, что Климук, Коваленок и Новицкий побывали на орбите. Сегодня космос бороздят уже два белорусских космических спутника. И останавливаться на этом страна не собирается, – заявил Президент Лукашенко, посещая центр космической связи под Минском. Космодром, конечно, строить не будем. Хотя после атомной электростанции нужны будут какие-то колоссальные проекты – традиция такая. Но это, конечно, из области фантазии. Хотя сказал же Президент: нужно работать на земле, а думать о космосе…

Это видео снял белорусский учитель астрономии Виктор Малышиц. Оно стало хитом в Интернете: «Беларусь в объятиях звезд». В этом небе, а точнее в космосе, есть и наш, белорусский след.

Свое знаменитое «Поехали!» Юрий Гагарин сказал 55 лет назад и только открыл новую эру развития человечества – космическую. Тогда в СССР Беларусь тоже внесла свой вклад в этот рынок. На минских предприятиях «БелОМО» и «Пеленг» разработали картографическую аппаратуру. С ее помощью со спутников стало видно абсолютно все. Наш легпром производил сложное химическое волокно – вниивлон. Из него шили корпуса ракетных двигателей.

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси, академик НАН Беларуси:

Все материалы, которые во время Советского союза использовались в космосе, как защитные от высоких температур, испытывались у нас. Разработка программ тоже выполнялась у нас. «Интеграл» делал элементную базу.

Эти предприятие работают для космоса и сегодня. В тандеме с коллегами из России белорусы вывели на орбиту свой первый за независимую историю спутник. Правда, не с первой попытки. Проект «БелКА» рухнул на старте. Казалось, идея стать Беларуси космической державой – тоже, но в июле 2012 года с космодрома «Байконур» белорусский спутник дистанционного зондирования преодолел земное притяжение.

Всю нашу страну БКА пролетает за 100 секунд на высоте полтысячи километров 6 раз в день. Сверхмощная космическая оптика, созданная в Беларуси, позволяет получать изображение поверхности Земли с разрешением в 2 метра. Если бы мы покупали все эти фото из космоса, которые сделали сами, то заплатили бы порядка 5-6 миллионов долларов.

Сергей Золотой, директор НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

В архиве находится больше 80 миллионов квадратных километров съемок – это весь земной шар. Территорию Беларуси мы отсняли уже 2,5 раза. И плюс идет постоянный мониторинг.

Чтобы помогать аграриям сеять поля, искать в стране новые месторождения полезных ископаемых, например, алмазов и нефти, – для этого ученым нужна своя достоверная информация, которая обновилась буквально сейчас.

Сергей Золотой, директор НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Сегодня в 11-ти министерствах, в которых работает более 20 организаций, пользуются данными нашего спутника. Это позволило стране получить новый статус: страна стала космической державой и принята в Комитет ООН по мирному использованию космического пространства.

15 января этого года с китайского космодрома «Сичан» в космос отправился наш второй аппарат – более тяжелый, чем БКА-2 – «Белинтерсат-1». Общая стоимость проекта по контракту с КНР – почти 300 миллионов долларов. Беларусь стала первой европейской страной, которую вывел в космос Китай, и 36-ой на планете обладательницей такого спутника связи. Его миссия – наладить в Беларуси свои независимые телекоммуникации нового поколения – телевидение, мобильная конференц-связь, высокоскоростной Интернет. 5 процентов потенциала достаточно для себя, остальные 95 можно продавать.

Дмитрий Закалюкин, начальник Наземного комплекса управления национальной системы спутниковой связи и вещания:

Космический рынок – он вообще считается высококонкурентным рынком. Конкуренция всегда есть. И что нам придется делать – это, конечно, толкаться локтями. Но у нас молодые специалисты, то есть локти крепкие, молодые, у нас задора хватит.

20 процентов ресурса арендовали сами китайцы на весь срок службы – 15 лет. Сумма – больше 50-ти миллионов долларов. С компаниями из России, Гонконга подписаны договоры. Ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Анголой, Кот-д’Ивуаром.

Эксперты прогнозируют, что «Белинтерсат» заработает больше 300-от миллионов долларов. Александр Лукашенко, посещая Наземный комплекс управления, дает поручение развивать национальные спутниковые системы. И, если белорусские услуги связи будут и дальше востребованы на мировом рынке, можно создать новые, которые покроют не только Европу, Азию и Африку, но и всю землю – еще один или два.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зачем мы пошли в эту сферу? Для того, чтобы развивалась нация. Пахать землю, сеять, убирать мы научились. Производить даже сложный продукт в промышленности мы тоже научились. Машиностроение – это непростая отрасль. Мы ее освоили. Но это не космос, это не атомная станция, это не Парк высоких технологий и так далее. Я просто вам навскидку назвал те направления, которые были ориентированы в будущее. Я хочу сказать, что это решение было принято для того, чтобы нация жила. И не просто жила, а, развиваясь, была самой передовой нацией.

«Белинтерсат» помогает обеспечить и информационную безопасность в стране, а значит безопасность в целом. Военные показали Президенту, как с помощью нашего спутника можно выходить на прямую связь с машиной «Кайман».

Если отрасль развивается, то нужны и профессионалы в ней. Технологии будущего доверили молодому поколению. Средний возраст работников Наземного комплекса управления – 24 года.

Как управлять, налаживать связь со спутником, этому Олег Винярский учился в Китае. За границей ему и его коллегам предлагали остаться после учебы. Не захотели. Вернулись всей командой. Ему 27 лет и он уже возглавляет ЦУП в Станьково, как он сам говорит: это ослепительно белые тарелки – «глаза, уши и руки» спутника и, несмотря на свои гигантские размеры, сателлиты могут легко сделать панораму на 180 градусов за 1,5 минуты.

Олег Винярский, начальник центра управления полетом:

Наши сотрудники могут выступать консультантами к проектам других компаний. И если за все время управления и дальше мы будем продолжать без каких-либо форс-мажорных, внештатных ситуаций, все придет к тому, что Беларусь будет почитаема в качестве органа управления либо консультативного органа.

Станьково, что в 40 километрах от Минска, – провинциальное местечко, которое сегодня стало для Беларуси местом космического масштаба. Комплекс наземного управления построили с ноля за кротчайшие сроки, а эти здания, бывшие армейские казармы, перестроили под жилые дома. Здесь могут жить и работать сотрудники. Тот самый пример, когда можно точно сказать, что космос меняет поселки, страны, жизнь людей, а еще их мышление.

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси, академик НАН Беларуси:

Космонавты, если с ними переговорить, все говорят: Земля такая маленькая, ее нужно защищать. Вот если бы все политики, которые сегодня участвуют и создают напряженность в мире, побывали в космосе, они бы иначе смотрели бы на эту планету.

Конечно, во вселенских масштабах белорусский вклад в космос мал, а в масштабах маленькой Беларуси на атласе мира он имеет космические размеры. Наша страна и дальше будет участвовать в межпланетных программах в кооперации с другими странами, например, по исследованию Марса, вводить единые с европейскими стандарты в космической технике, системах и материалах. И продолжать дальше завоевывать свое место под солнцем.