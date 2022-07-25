«Все посылы к его разрушению». Как в Минобороны Беларуси видят новый мировой порядок?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ: Мне сейчас редактор пересылает сообщение, что в Черном море проходят учения НАТО с участием 11 стран. Они в этом году отменили ежегодные военно-морские учения в Украине, но проводят их в болгарской акватории Черного моря. Мы все прекрасно понимаем, любые учения – это демонстрация силы и оттачивание тех или иных маневров. А наши белорусско-российские учения или учения в рамках ОДКБ отменятся или все же пройдут по плану?

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Здесь вы очень точно подметили, что это демонстрация: мы еще есть в Черном море, мы еще что-то можем, страны – члены НАТО. Что касается нашего сотрудничества, оно было, есть и будет. У нас в ближайшее время состоятся совместные учения как в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Кирилл Казаков, СТВ:

В Ашулук-то наши улетели уже?

Валерий Ревенко:

Да. Состоятся учения на Дальнем Востоке («Восток-2022»), где также примет участие Республика Беларусь. Возвращаясь к теме Шанхайской организации сотрудничества. Во-первых, это мощнейшая экономика государств, которые по достоинству занимают ведущие позиции в мире. Это является противовесом Соединенным Штатам, Европейскому союзу. Да, мы подали заявку, но ее подал еще и Иран. Здесь уже надо мыслить глобально, что формируется, возможно, новая ось. Старое мироустройство, миропорядок, который выгоден коллективному Западу, на сегодня уже перестает действовать. И мы начинаем понимать, что данная структура уже потихонечку уходит в небытие. Впереди нас ожидают, я сказал бы, новые союзы. Новые союзы военно-политические, и ШОС, возможно, станет наиболее сильнейшим. На сегодня не только мироустройство претерпевает изменение, но, к сожалению, канул в лету такой вопрос, как контроль за вооружением.